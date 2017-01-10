Роман Ротенберг: Москва плохо идет на хоккей? Надо работать со зрителями

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Вы чувствовали, что у СКА начался кризис? Четыре поражения подряд.

— Не хотел бы делать громкие заявления о кризисах. В матче с ЦСКА порадовали самоотдача, характер. Удачу нужно еще заслужить, а главное — ее удержать своими действиями на льду и вне площадки. Все видели, как СКА старался. Эту удачу мы заслужили.

— Согласитесь, такой матч было бы интереснее провести на маленькой площадке.

— Это спорный вопрос. Но вы знаете мое мнение. Я за то, чтобы уменьшить площадки. Сделать размер 28×58 м — так называемый финский стандарт. Хотя тут дело не в Финляндии, это промежуточный вариант между форматами НХЛ и ИИХФ.

— Вынесенный матч Россия — Финляндия пройдет в Санкт-Петербурге. Почему вы выбрали этот город для Евротура?

— В последнее время хоккей набирает популярность. Надо играть в разных городах. А у нас есть опыт, когда мы проводили контрольный матч перед Кубком мира в «Юбилейном». Он прошел на высоком организационном уровне, и мы решили, что нужно подарить еще одну игру Санкт-Петербургу.

— В этом дворце будет снова маленькая площадка?

— Там можно делать разные размеры. Как мы решим. Но поскольку мы готовимся к чемпионату мира, который пройдет на европейских коробках, то нет смысла переходить на формат НХЛ.

— Плохо ли, что ЦСКА провел такой матч-блокбастер на маленьком стадионе всего на 5600 зрителей?

— Всегда хочется играть на больших аренах. Это однозначно.

— В Москве вообще слабо ходят на хоккей.