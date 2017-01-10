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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28379173/
10 января 2017, 15:16 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Роман Ротенберг: Москва плохо идет на хоккей? Надо работать со зрителями

Обозреватель «Советского спорта» после матча с ЦСКА (2:3 бул.) поговорил с вице-президентом СКА Романом Ротенбергом.

Обозреватель Советского спорта после матча с ЦСКА (2:3 <span class=error>бул</span>.) поговорил с <nobr>вице-президентом</nobr> <span class=error>СКА</span> Романом Ротенбергом. Увеличить
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— Вы чувствовали, что у СКА начался кризис? Четыре поражения подряд.

—  Не хотел бы делать громкие заявления о кризисах. В матче с ЦСКА порадовали самоотдача, характер. Удачу нужно еще заслужить, а главное — ее удержать своими действиями на льду и вне площадки. Все видели, как СКА старался. Эту удачу мы заслужили.

— Согласитесь, такой матч было бы интереснее провести на маленькой площадке.

—  Это спорный вопрос. Но вы знаете мое мнение. Я за то, чтобы уменьшить площадки. Сделать размер 28×58 м — так называемый финский стандарт. Хотя тут дело не в Финляндии, это промежуточный вариант между форматами НХЛ и ИИХФ.

— Вынесенный матч Россия — Финляндия пройдет в Санкт-Петербурге. Почему вы выбрали этот город для Евротура?

—  В последнее время хоккей набирает популярность. Надо играть в разных городах. А у нас есть опыт, когда мы проводили контрольный матч перед Кубком мира в «Юбилейном». Он прошел на высоком организационном уровне, и мы решили, что нужно подарить еще одну игру Санкт-Петербургу.

— В этом дворце будет снова маленькая площадка?

—  Там можно делать разные размеры. Как мы решим. Но поскольку мы готовимся к чемпионату мира, который пройдет на европейских коробках, то нет смысла переходить на формат НХЛ.

— Плохо ли, что ЦСКА провел такой матч-блокбастер на маленьком стадионе всего на 5600 зрителей?

— Всегда хочется играть на больших аренах. Это однозначно.

— В Москве вообще слабо ходят на хоккей.

—  Надо работать со зрителями. Нужно заслужить, чтобы болельщик пришел на стадион. Это большой труд. Вот в Санкт-Петербурге проведена огромная работа — и теперь мы видим, что люди идут не только на матчи КХЛ, но и Высшей лиги, Молодежной лиги. Создается хоккейная культура. Лучший пример — Торонто. Мы все знаем, какая хоккейная культура в Канаде. Мы можем сделать это у нас в каждом городе. Но нужна огромная работа, особенно менеджмента клубов.

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Новости КХЛ

Роман Ротенберг: Клубы КХЛ должны заслужить внимание болельщиков

Роман Ротенберг: Клубы КХЛ должны заслужить внимание болельщиков

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопрос о посещаемости матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) требует огромной работы, клубы должны заслужить, чтобы зрители приходили на арены. Таким мнением с журналистами поделился вице-президент санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг.
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