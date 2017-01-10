Анисин и ещё 7 бывших игроков КХЛ, докатившихся до ВХЛ
Недавно форвард Михаил Анисин подписал контракт с клубом ВХЛ «Сарыарка». Вспоминаем других игроков КХЛ, которые играли в Высшей лиге.
Михаил Анисин («Сарыарка»)
Текущий сезон должен был многое определить для Михаила — либо он, следуя своим летним обещаниям, постарается вернуться на свой прежний уровень, либо его карьера продолжит катиться вниз. В конце лета его подписала «Кузня» в надежде на то, что 28-летний форвард станет одним из лидеров команды. Но ноль забитых шайб в 20 матчах за «Металлург» и два пропуска тренировок совместно с Андреем Первышиным заставили руководителей команды расторгнуть с ним контракт. Трудно было поверить, что после ещё одного рецидива Анисина захочет видеть в своих рядах ещё
Георгий Гелашвили («Сарыарка»)
Известный своим эмоциональным поведением бывший вратарь «Трактора», «Локомотива» и «Магнитки», являвшийся в своё время одним из лучших российских вратарей КХЛ, Гелашвили, как и Анисин, сейчас играет в «Сарыарке». Георгий — один из лучших вратарей нынешнего сезона ВХЛ, последние два матча он провёл на ноль.
Денис Баев (ТХК)
Этот защитник прекрасно известен болельщикам московского «Спартака», за который он отыграл два сезона — с 2008 по 2010 год. После этого хоккейная судьба заносила его в самые разные уголки нашей страны — Денис отметился выступлениями за «Трактор», «Атлант», «Северсталь» и «Сибирь». А с 2013 года игрок осел в Высшей хоккейной лиге. Поиграв за «Кубань» и «Торос», воспитанник ЦСКА переехал в Тверь, где вот уже третий сезон радует болельщиков местного ТХК.
Кирилл Князев («Ижсталь»)
Воспитанник ижевского хоккея решил вернуться к своим корням и с начала этого сезона играет за родную «Ижсталь». Получается неплохо — за 35 матчей он забросил восемь шайб и сделал шесть передач. Безусловно, Кирилла помнят по игре за «Спартак», куда он пришёл молодым хоккеистом, а покинул в ранге одного из лидеров команды. Нападающий играл за
Максим Кривоножкин («Кристалл»)
Ещё одним человеком, вернувшимся в этом сезоне играть к себе на родину, стал нападающий Максим Кривоножкин, которого прекрасно помнят болельщики «Сибири» как капитана команды. В начале сезона-2013/14 нападающий был помещён в список отказов, откуда его забрала «Югра». Всего в том году он сменил аж четыре команды, успев засветиться в «Ладе», которая в ту пору была
Виталий Ситников («Сарыарка»)
Бывший лидер «Югры» стал одним из новичков карагандинского клуба, который по ходу чемпионата ВХЛ пополнил состав команды. Почти 400 игр в КХЛ и 163 очка по системе «гол+пас» — весьма неплохой послужной список для игрока команды Высшей хоккейной лиги. После шести лет в «Югре» Виталий перешёл в «Северсталь», где игра у него не задалась, и оттуда его забрала «Сарыарка».
Данила Алистратов
Несколько лет назад Данила был одним из самых известных российских вратарей своего поколения, но, к сожалению, свой потенциал он так и не смог реализовать. Воспитанник «Трактора» и внук бывшего губернатора Челябинской области Петра Сумина покинул родную команду и отправился в подмосковный «Витязь», где дольше чем на год задержаться не сумел. В следующем году голкипер перешёл в «Ладу», где отыграл два сезона. Дальше в карьере челябинца были волжская «Ариада» и «Южный Урал», а также неудачный просмотр в клубе АХЛ «Манчестер Монаркс». А сейчас Алистратов находится в составе клуба Федеральной хоккейной лиги США «Ватертаун Вулвз», где пока не провёл ни одной игры.
Евгений Фёдоров
Бывший форвард «Ак Барса», московского «Динамо» и «Магнитки» после ухода из Магнитогорска попал в ХК МВД, где у него получилось вместе с командой выйти в финал Кубка Гагарина. При объединении с «Динамо» в состав московского клуба он не попал, поэтому ему пришлось искать счастья в других клубах. Неплохо отыграв сезон в «Спартаке», он уехал на полтора года в «Югру», откуда транзитом через «Сибирь» вернулся в Екатеринбург, где он формировался как хоккеист. Там он стал ассистентом капитана «Автомобилиста». Правда, результативность его была уже не той, что в молодые годы, поэтому сезон-2014/15 он начал в составе родного нижнетагильского «Спутника». Отыграв два года в ВХЛ, Евгений выбрал не самый тривиальный путь для продолжения своей карьеры, и сейчас он выступает в чемпионате Англии за «Эдинбург Кэпиталз».
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