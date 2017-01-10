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10 января 2017, 8:21 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

«Барыс» взял на выезд 26 хоккеистов

«Барыс» отправился на выезд, в рамках которого проведёт два матча с командами западной конференции.

<span class=error>Барыс</span> отправился на выезд в рамках которого проведёт два матча с командами западной конференции. Увеличить
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11 января в 23:50 пройдет матч «Медвешчак» — «Барыс», а 13 января в 23:50 состоится игра «Слован» — «Барыс».

В состав на эту поездку вошли 26 хоккеистов:

Вратари: Хенрик Карлссон, Виталий Колесник, Кевин Пулен;.

Защитники: Кэм Баркер, Кевин Даллмэн, Мадияр Ибрайбеков, Александр Липин, Роман Савченко, Максим Семёнов, Вячеслав Трясунов, Егор Шалапов;

Нападающие: Нурсултан Бельгибаев, Дастин Бойд, Брэндон Боченски, Дмитрий Гренц, Найджел Доус, Никита Иванов, Иван Кучин, Никита Михайлис, Кирилл Панюков, Константин Пушкарёв, Мартин Сен-Пьер, Роман Старченко, Кори Тривино, Максим Худяков, Брендэн Шиннимин.

Кроме того, в рамках договора о сотрудничестве в усть-каменогорское «Торпедо» командирован нападающий Евгений Рымарев. По правилам в любое время он может быть возвращён в расположение ХК «Барыс».

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