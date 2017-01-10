«Барыс» взял на выезд 26 хоккеистов
«Барыс» отправился на выезд, в рамках которого проведёт два матча с командами западной конференции.
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11 января в 23:50 пройдет матч «Медвешчак» — «Барыс», а 13 января в 23:50 состоится игра «Слован» — «Барыс».
В состав на эту поездку вошли 26 хоккеистов:
Вратари: Хенрик Карлссон, Виталий Колесник, Кевин Пулен;.
Защитники: Кэм Баркер, Кевин Даллмэн, Мадияр Ибрайбеков, Александр Липин, Роман Савченко, Максим Семёнов, Вячеслав Трясунов, Егор Шалапов;
Нападающие: Нурсултан Бельгибаев, Дастин Бойд, Брэндон Боченски, Дмитрий Гренц, Найджел Доус, Никита Иванов, Иван Кучин, Никита Михайлис, Кирилл Панюков, Константин Пушкарёв, Мартин
Кроме того, в рамках договора о сотрудничестве в
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