«Барыс» взял на выезд 26 хоккеистов

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11 января в 23:50 пройдет матч «Медвешчак» — «Барыс», а 13 января в 23:50 состоится игра «Слован» — «Барыс».



В состав на эту поездку вошли 26 хоккеистов:



Вратари: Хенрик Карлссон, Виталий Колесник, Кевин Пулен;.



Защитники: Кэм Баркер, Кевин Даллмэн, Мадияр Ибрайбеков, Александр Липин, Роман Савченко, Максим Семёнов, Вячеслав Трясунов, Егор Шалапов;



Нападающие: Нурсултан Бельгибаев, Дастин Бойд, Брэндон Боченски, Дмитрий Гренц, Найджел Доус, Никита Иванов, Иван Кучин, Никита Михайлис, Кирилл Панюков, Константин Пушкарёв, Мартин Сен-Пьер, Роман Старченко, Кори Тривино, Максим Худяков, Брендэн Шиннимин.



Кроме того, в рамках договора о сотрудничестве в усть-каменогорское «Торпедо» командирован нападающий Евгений Рымарев. По правилам в любое время он может быть возвращён в расположение ХК «Барыс».