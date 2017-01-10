Игроки «Амура» провели автограф-сессию в одном из поселков Хабаровского края
Игроки и тренеры хоккейного клуба «Амур» съездили в поселок Переяславка. Они посетили спортивный центр «Спарта», где пообщались с руководителями района имени Лазо и провели
автограф-сессию.
С болельщиками встретились Матвей Заседа, Джастин Барнетт, Владислав Карпусь и Александр Печурский. В это время заслуженные тренеры России Александр Блинов и Сергей Курмеша организовали
Представители «Амура» и администрации района имени Лазо решили, что такие
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter