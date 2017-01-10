Игроки «Амура» провели автограф-сессию в одном из поселков Хабаровского края

С болельщиками встретились Матвей Заседа, Джастин Барнетт, Владислав Карпусь и Александр Печурский. В это время заслуженные тренеры России Александр Блинов и Сергей Курмеша организовали мастер-класс для молодых хоккеистов поселка.

Представители «Амура» и администрации района имени Лазо решили, что такие мастер-классы и встречи будут проводиться на регулярной основе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.