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10 января 2017, 3:43 | Хоккей: КХЛ | Губерния онлайн

Игроки «Амура» провели автограф-сессию в одном из поселков Хабаровского края

Игроки и тренеры хоккейного клуба «Амур» съездили в поселок Переяславка. Они посетили спортивный центр «Спарта», где пообщались с руководителями района имени Лазо и провели автограф-сессию.

С болельщиками встретились Матвей Заседа, Джастин Барнетт, Владислав Карпусь и Александр Печурский. В это время заслуженные тренеры России Александр Блинов и Сергей Курмеша организовали мастер-класс для молодых хоккеистов поселка.

Представители «Амура» и администрации района имени Лазо решили, что такие мастер-классы и встречи будут проводиться на регулярной основе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.
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