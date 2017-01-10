Роман Ротенберг: клубы КХЛ должны заслужить внимание болельщиков

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«Всегда хочется играть на больших площадках, но также надо работать со зрителями, надо заслужить, чтобы болельщик пришел на арену. Это большая работа, которая проведена в Петербурге. Люди ходят не только на матчи КХЛ, но и на игры ВХЛ (Высшей хоккейной лиги) и МХЛ (Молодежной хоккейной лиги), появляется некая привычка, создается своя культура. Лучший пример — Торонто и Монреаль, мы можем добиться такого в каждом городе, но это требует огромной работы», — сказал Ротенберг.

Матч между ЦСКА и СКА, прошедший в понедельник в ледовом дворце спорта ЦСКА имени Всеволода Боброва, стал самым посещаемым в нынешнем сезоне для столичной команды. Игру посетили 4500 зрителей.