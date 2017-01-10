Роман Ротенберг: Клубы КХЛ должны заслужить внимание болельщиков
МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопрос о посещаемости матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) требует огромной работы, клубы должны заслужить, чтобы зрители приходили на арены. Таким мнением с журналистами поделился
вице-президент санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Всегда хочется играть на больших площадках, но также надо работать со зрителями, надо заслужить, чтобы болельщик пришел на арену. Это большая работа, которая проведена в Петербурге. Люди ходят не только на матчи КХЛ, но и на игры ВХЛ (Высшей хоккейной лиги) и МХЛ (Молодежной хоккейной лиги), появляется некая привычка, создается своя культура. Лучший пример — Торонто и Монреаль, мы можем добиться такого в каждом городе, но это требует огромной работы», — сказал Ротенберг.
Матч между ЦСКА и СКА, прошедший в понедельник в ледовом дворце спорта ЦСКА имени Всеволода Боброва, стал самым посещаемым в нынешнем сезоне для столичной команды. Игру посетили 4500 зрителей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter