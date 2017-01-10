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10 января 2017, 0:10 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Роман Ротенберг: Клубы КХЛ должны заслужить внимание болельщиков

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопрос о посещаемости матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) требует огромной работы, клубы должны заслужить, чтобы зрители приходили на арены. Таким мнением с журналистами поделился вице-президент санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг.

МОСКВА 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопрос о посещаемости матчей Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>) требует огромной работы клубы должны заслужить чтобы зрители приходили на арены. Таким мнением с журналистами поделился <nobr>вице-президент</nobr> <nobr>санкт-петербургского</nobr> <span class=error>СКА</span> Роман Ротенберг. Увеличить
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«Всегда хочется играть на больших площадках, но также надо работать со зрителями, надо заслужить, чтобы болельщик пришел на арену. Это большая работа, которая проведена в Петербурге. Люди ходят не только на матчи КХЛ, но и на игры ВХЛ (Высшей хоккейной лиги) и МХЛ (Молодежной хоккейной лиги), появляется некая привычка, создается своя культура. Лучший пример — Торонто и Монреаль, мы можем добиться такого в каждом городе, но это требует огромной работы», — сказал Ротенберг.

Матч между ЦСКА и СКА, прошедший в понедельник в ледовом дворце спорта ЦСКА имени Всеволода Боброва, стал самым посещаемым в нынешнем сезоне для столичной команды. Игру посетили 4500 зрителей.

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