Герман Рубцов расторг контракт с «Витязем»

18-летний Рубцов в этом сезоне провёл за подмосковную команду 15 матчей, не отметившись результативными действиями. Он также принял участие в молодёжном чемпионате мира в составе сборной России, которая завоевала бронзу. Сам Рубцов получил травму носа в четвертьфинале с командой Дании и после завершения турнира отправился в расположение «Филадельфии Флайерз» для прохождения лечения.



Канадское издание RDS ранее сообщало, что Рубцов намерен закончить сезон в команде «Шикутими», выступающей в QMJHL.