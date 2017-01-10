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10 января 2017, 0:16 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Герман Рубцов расторг контракт с «Витязем»

По инициативе игрока расторгнуто соглашение между «Витязем» и нападающим Германом Рубцовым, при этом подмосковный клуб сохранил спортивные права на хоккеиста. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

18-летний Рубцов в этом сезоне провёл за подмосковную команду 15 матчей, не отметившись результативными действиями. Он также принял участие в молодёжном чемпионате мира в составе сборной России, которая завоевала бронзу. Сам Рубцов получил травму носа в четвертьфинале с командой Дании и после завершения турнира отправился в расположение «Филадельфии Флайерз» для прохождения лечения.

Канадское издание RDS ранее сообщало, что Рубцов намерен закончить сезон в команде «Шикутими», выступающей в QMJHL.

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СМИ: ХК «Витязь» и бронзовый призер МЧМ-2017 Рубцов расторгли соглашение

Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» и форвард Герман Рубцов, бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2017 года, расторгли соглашение по обоюдному согласию, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
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