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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28371679/
10 января 2017, 0:04 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Егор Рыков: Сказали в СКА «Вы — молодчики, а с американцами просто не повезло»

Обозреватель «Советского спорта» после матча ЦСКА — СКА поговорил с защитником гостей Егором Рыковым.

— Как сегодня игралось? Бежали ноги после перелета из Канады?
— Да в принципе ничего, нормально. Вроде бы перестроился. Когда ехал на игру, то было тяжеловато. Но когда вышел на лед, то проблем не возникло.

— А успели переключиться ментально? В голове ведь не просто обратно перейти на большие площадки, на другой часовой пояс, на правила КХЛ.
— Непросто, конечно. Но то, что случилось на молодежном чемпионате мира — это приятные воспоминания, которые останутся со мной на всю жизнь.

— Что вам сказали партнеры, когда вы снова появились в раздевалке?
— Было очень приятно. Каждый из ребят подошел, поздравил. Сказали: «Вы — молодчики. С американцами вам не повезло, конечно. Но ничего, бились и делали все, что могли». Было очень приятно от таких слов.

— Почувствовали сейчас разницу между молодежным и взрослым хоккеем?
— Конечно. Большая разница. Тут ты играешь с мужиками, в борьбе с ними заметно тяжелее.

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Роман Ротенберг: Клубы КХЛ должны заслужить внимание болельщиков

Роман Ротенберг: Клубы КХЛ должны заслужить внимание болельщиков

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопрос о посещаемости матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) требует огромной работы, клубы должны заслужить, чтобы зрители приходили на арены. Таким мнением с журналистами поделился вице-президент санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг.
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