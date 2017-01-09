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9 января 2017, 23:41 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Дацюк: ХК СКА был нужен такой урок, как серия из четырех поражений в КХЛ

Хоккеистам санкт-петербургского СКА нужен был подобный урок, какой команда получила, потерпев четыре поражения подряд в КХЛ, заявил нападающий армейцев Павел Дацюк.

В период с 27 декабря 2016 года по 5 января 2017-го команда из Санкт-Петербурга проиграла четыре матча подряд, что стало для клуба самой крупной серией поражений в истории регулярного чемпионата КХЛ. СКА в понедельник в Москве обыграл ЦСКА в серии буллитов — 3:2. В этой встрече Дацюк заработал два удаления, первое из которых привело к заброшенной в ворота команды шайбе.

«Очень много стал удаляться, надо исправляться, — заявил Дацюк журналистам. — Очень неудачно начали этот год, но все-таки тяжело без спадов пройти, нужен был такой урок, чтобы набраться сил, исправить кое-что и переломить себя. Такие уроки должны быть у любой команды».

Сравнивая атмосферу в ледовом дворце ЦСКА с той, которая была во время его выступления за московскую команду во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13, хоккеист отметил: «Стало лучше. Был полный стадион, атмосфера отличная, многое изменилось по сравнению с 2012-м годом в лучшую сторону».

Хоккеисты сборной России (игроки до 20 лет) стали обладателями бронзовых медалей чемпионата мира 2017 года. В полуфинале россияне в серии буллитов уступили команде США. «Не хватило им чуть-чуть, по буллитам проиграли. Очень переживали за них, ребята здорово сыграли. И то, что они взяли бронзу, это многого стоит. (Игрока СКА Егор) Рыков провел хороший турнир, с корабля, можно сказать, его сегодня на лед поставили, неплохо сыграл», — отметил Дацюк.

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