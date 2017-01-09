Дацюк: ХК СКА был нужен такой урок, как серия из четырех поражений в КХЛ
Хоккеистам
санкт-петербургского СКА нужен был подобный урок, какой команда получила, потерпев четыре поражения подряд в КХЛ, заявил нападающий армейцев Павел Дацюк.
В период с 27 декабря 2016 года по 5 января 2017-го команда из
«Очень много стал удаляться, надо исправляться, — заявил Дацюк журналистам. — Очень неудачно начали этот год, но
Сравнивая атмосферу в ледовом дворце ЦСКА с той, которая была во время его выступления за московскую команду во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13, хоккеист отметил: «Стало лучше. Был полный стадион, атмосфера отличная, многое изменилось по сравнению с 2012-м годом в лучшую сторону».
Хоккеисты сборной России (игроки до 20 лет) стали обладателями бронзовых медалей чемпионата мира 2017 года. В полуфинале россияне в серии буллитов уступили команде США. «Не хватило им
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