Матч КХЛ со СКА стал самым посещаемым на домашней арене ЦСКА в нынешнем сезоне
МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ЦСКА и СКА стал самым посещаемым в нынешнем сезоне на домашней арене московского клуба — в Ледовом дворце спорта ЦСКА имени Всеволода Боброва.
Игру посетили 4500 человек, вместимость же арены составляет 5600 человек.
СКА одержал победу над ЦСКА в серии буллитов со счетом 3:2.
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