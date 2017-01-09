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9 января 2017, 23:28 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Матч КХЛ со СКА стал самым посещаемым на домашней арене ЦСКА в нынешнем сезоне

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ЦСКА и СКА стал самым посещаемым в нынешнем сезоне на домашней арене московского клуба — в Ледовом дворце спорта ЦСКА имени Всеволода Боброва.

Игру посетили 4500 человек, вместимость же арены составляет 5600 человек.

СКА одержал победу над ЦСКА в серии буллитов со счетом 3:2.

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