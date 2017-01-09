Квартальнов: Хоккеисты ЦСКА сделали все возможное на данный момент в матче КХЛ со СКА

СКА в понедельник в гостях нанес поражение по буллитам ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, вернувшись на первое место в турнирной таблице. Встреча завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу клуба из Санкт-Петербурга. В овертайме москвичи забросили шайбу, которая была позже отменена из-за положения «вне игры».

«После гола я сиганул, всех там поздравил и ушел. Но получилось так, что мы проиграли. Ребята молодцы. Они сделали все, что могли на сегодняшний день. Но то что есть, то и есть. Жаль», — сказал Квартальнов на пресс-конференции.

Квартальнов также сказал, что поддерживает формат проведения овертаймов «3 на 3».

«Мне очень нравится», — добавил специалист.