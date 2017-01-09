Защитник СКА Херсли получил травму колена в матче с ЦСКА

«Армейцы» из Петербурга одержали победу по буллитам со счётом 3:2.



«Точный диагноз и сроки восстановления сказать пока не могу, но наш защитник Патрик Херсли не доиграл матч с ЦСКА, так как получил травму колена», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Херсли сыграл восемь смен в первом периоде, а со второй двадцатиминутки на льду уже не появлялся.