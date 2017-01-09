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9 января 2017, 23:26 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник СКА Херсли получил травму колена в матче с ЦСКА

Главный тренер СКА Олег Знарок сообщил, что защитник Патрик Херсли не смог доиграть матч с ЦСКА из-за травмы.

«Армейцы» из Петербурга одержали победу по буллитам со счётом 3:2.

«Точный диагноз и сроки восстановления сказать пока не могу, но наш защитник Патрик Херсли не доиграл матч с ЦСКА, так как получил травму колена», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Херсли сыграл восемь смен в первом периоде, а со второй двадцатиминутки на льду уже не появлялся.

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