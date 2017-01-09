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9 января 2017, 23:25 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Знарок: У СКА не было спада, а овертаймы три на три — это нервотрёпка для нас

Главный тренер СКА Олег Знарок подвёл итоги матча с ЦСКА (3:2 Б).

«Хорошая игра. Для команды нервная, а для болельщиков интересная. Дошли до буллитов, нас с победой, готовимся к следующему матчу. Офсайд у ЦСКА в овертайме? Я как раз на синей линии стоял и видел. Не чувствую давление касаемо положения в турнирной таблице рядом с соперником.

Овертаймы три на три сделаны для зрителей, стараемся проводить в атаке больше времени. Для нас это нервотрёпка. Два удаления Дацюка? Накал матча, посмотрим, были эти удаления или нет. Если они и были, то он не хотел ничего подобного. Павел — джентльмен. У СКА не было спада. Мы сами проигрывали. Допускали грубые ошибки», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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