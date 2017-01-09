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9 января 2017, 23:24 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеист СКА Гусев заявил, что испытывает особые чувства от каждой игры в ЛДС ЦСКА

Форвард петербургского СКА Никита Гусев заявил, что испытывает особые чувства от каждой игры с московским ЦСКА в столичном одноименном дворце спорта.

СКА в понедельник в Москве обыграл ЦСКА в серии буллитов со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гусев, являющийся воспитанником столичных армейцев, отметился заброшенной шайбой и забил победный буллит в послематчевой серии.

«Конечно, от каждого матча в армейском дворце в Москве испытываю особые чувства. Здесь особая, своя атмосфера, для меня это всегда тяжелые игры. Не всегда можно выигрывать, вот и у нас случилась серия из четырех поражений, сейчас мы стараемся ее переломить. Победа над ЦСКА поможет», — сказал Гусев журналистам.

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