Хоккеист СКА Гусев заявил, что испытывает особые чувства от каждой игры в ЛДС ЦСКА

СКА в понедельник в Москве обыграл ЦСКА в серии буллитов со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гусев, являющийся воспитанником столичных армейцев, отметился заброшенной шайбой и забил победный буллит в послематчевой серии.

«Конечно, от каждого матча в армейском дворце в Москве испытываю особые чувства. Здесь особая, своя атмосфера, для меня это всегда тяжелые игры. Не всегда можно выигрывать, вот и у нас случилась серия из четырех поражений, сейчас мы стараемся ее переломить. Победа над ЦСКА поможет», — сказал Гусев журналистам.