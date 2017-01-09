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9 января 2017, 23:22 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Р. Ротенберг: СКА заслужил эти два очка своей кропотливой работой

Вице-президент СКА Роман Ротенберг поделился впечатлениями от матча с московскими одноклубниками, в котором петербуржцы выиграли по буллитам со счётом 3:2.

«Самоотдача, характер порадовали. Удачу нужно заслужить, а самое главное — удержать её своими действиями на льду. Команда старалась и в конце заслужила удачу своей работой. Серия неудачных игр? Это вопрос к тренерам, с чем связаны такие серии. Длинный сезон, самое интересное впереди. Давайте не будем делать никаких выводов. Команда заслужила эти два очка своей кропотливой работой. Егор Рыков порадовал — он вернулся из сборной и сыграл сегодня на высоком уровне. У него заряжены глаза, видно, как он старается. Игра в сборной идёт ему на пользу», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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