Р. Ротенберг: СКА заслужил эти два очка своей кропотливой работой

«Самоотдача, характер порадовали. Удачу нужно заслужить, а самое главное — удержать её своими действиями на льду. Команда старалась и в конце заслужила удачу своей работой. Серия неудачных игр? Это вопрос к тренерам, с чем связаны такие серии. Длинный сезон, самое интересное впереди. Давайте не будем делать никаких выводов. Команда заслужила эти два очка своей кропотливой работой. Егор Рыков порадовал — он вернулся из сборной и сыграл сегодня на высоком уровне. У него заряжены глаза, видно, как он старается. Игра в сборной идёт ему на пользу», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.