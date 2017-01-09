«Лада» упустила преимущество в две шайбы, но обыграла «Йокерит» по буллитам

В первом периоде счёт открыл Марко Анттила, однако «Лада» смогла не только отыграться, но и уйти на перерыв с преимуществом. Семён Валуйский и Василий Стрельцов отметились заброшенными шайбами с разницей в 33 секунды. Во второй двадцатиминутке Тейлор Аронсон сделал счёт 3:1. «Йокерит» смог сравнять счёт в третьем периоде благодаря голам Брайана О’Нилла и Томми Хухталы. Победитель определился в серии буллитов, решающий бросок нанёс Георгий Белоусов.

