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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28371330/
9 января 2017, 22:46 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Лада» упустила преимущество в две шайбы, но обыграла «Йокерит» по буллитам

«Лада» в гостях одержала победу над «Йокеритом», встреча завершилась со счётом 4:3 Б.

В первом периоде счёт открыл Марко Анттила, однако «Лада» смогла не только отыграться, но и уйти на перерыв с преимуществом. Семён Валуйский и Василий Стрельцов отметились заброшенными шайбами с разницей в 33 секунды. Во второй двадцатиминутке Тейлор Аронсон сделал счёт 3:1. «Йокерит» смог сравнять счёт в третьем периоде благодаря голам Брайана О’Нилла и Томми Хухталы. Победитель определился в серии буллитов, решающий бросок нанёс Георгий Белоусов.

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