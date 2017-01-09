Невезение Ковальчука, мастерство Гусева. СКА вышел в лидеры КХЛ

Матч между ЦСКА и СКА стал уже четвёртым в нынешнем регулярном чемпионате. Две встречи в Санкт-Петербурге остались за хозяевами, победа хозяев случилась и в Москве 9 сентября. Отчётное противостояние в столице, пожалуй, было наиболее важным: обе команды набрали по 107 очков, но на первом месте Западной конференции и общей таблицы находились московские «армейцы», так как у них больше побед в основное время. Поэтому выбор у коллектива Олега Знарка был невелик — только победа. Аналогичную цель поставил перед хоккеистами и Дмитрий Квартальнов.
По-прежнему не готов играть форвард ЦСКА Валерий Ничушкин, хотя он, по словам тренера Игоря Никитина, уже тренируется. Не оказалось в заявке на игру Яна Муршака, только в понедельник вывели из списка травмированных Да Косту. Зато вернулся в строй защитник Григорий Панин, отбывший дисквалификацию за атаку в голову нападающего «Нефтехимика» Константина Макарова.
«Встречи между этими командами всегда проходят в жёсткой борьбе, и им нужны не просто за очки, а моральное преимущество перед плей-офф. ЦСКА — это соперник, с которым не просто надо считаться — его надо уважать!», — отметил перед матчем заслуженный тренер России Владимир Плющев.
Психология и моральный фактор действительно играют в подобных схватках далеко не последнюю роль.
В воротах с первых минут появились Илья Сорокин и Игорь Шестёркин. Обе команды активно начали первый период, а гости реализовали первое же большинство, воспользовавшись удалением Максима Мамина. Шипачёв выдержал паузу и с правого края прострелил на пятак, откуда Белов в касание переправил шайбу мимо голкипера.
Красно-синие тоже ответили в большинстве, когда на скамейку для оштрафованных отправился Павел Дацюк. Попов сделал классный перевод на проводящего отличный сезон Петрова, который броском из круга вбрасывания пробил Шестёркина. А Телегин на пятаке перекрыл весь обзор голкиперу.
Во втором периоде ЦСКА получил преимущество «пять на три», но Ожиганов сначала умудрился со всей силы попасть в Плэтта, стоявшего на пятаке, потом бросить выше, а затем на льду поочерёдно появились отбывшие штрафы Белов и Дацюк.
Вскоре шайба каким-то чудом не оказалась в воротах Сорокина. Гусев оставил Ковальчуку, а Илья мощнейшими броском проверил на прочность одну штангу, от неё игровой снаряд отскочил в другую, затем попал в конёк вратарю. Фантастика, но гола так и не состоялось.
Следом в формате «пять на три» поиграли уже хоккеисты из Санкт-Петербурга, оставшиеся в большинстве за два подряд удаления Сергеева и Плэтта. Белов наносил мощнейший выстрел, но попал в перекладину, СКА шансом тоже не воспользовался. Когда ещё увидишь такое, чтобы два лучших клуба КХЛ упускали столько моментов? Смешно стало даже известному футболисту Роману Широкову, наблюдавшему за игрой с трибун вместе с другим известным игроком — Александром Самедовым.
Во время удаления Шипачёва выход один не реализовал другой Широков — нападающий СКА. Сорокин проявил себя во всей красе. Вообще с дисциплиной у обоих клубов были заметны проблемы, уж больно много удалений нахватали «армейские» команды.
Долго так продолжаться не могло. И очередные две минуты Плэтта в концовке стали ключевыми. Шипачёв отдал передачу на дальнюю штангу, где совершенно забыли Гусева. Никита беспрепятственно поразил ворота Сорокина хлёстким кистевым броском. Где были защитники — непонятно.
В третьем периоде СКА начал играть по счёту, а ЦСКА постепенно прибавлял и в итоге добился своего. В одном из эпизодов Максим Мамин оказался первым на добивании, заставив Шестёркина упасть на пятую точку. 2:2 — интрига закручивалась с новой силой.
Всё могло решить удаление Сергеева, но на исходе штрафного времени Сорокин дважды спас ЦСКА. Справившись сначала с броском Ковальчука, а затем и с добиванием.
Основное время матча так и закончилось с ничейным счётом, а в овертайме всё мог решить гол Ожиганова, но Знарок взял повтор, и судьи верно определили офсайд, который был ранее у Светлакова. В упор не забил Петров, затем очередная перекладина при большинстве не позволила отличиться Ковальчуку. Илья от отчаяния ударил клюшкой по льду. Пришлось исполнять буллиты.
В них всё решил мастерский гол Гусева, перехитрившего Сорокина. 2:1 — СКА выиграл в принципиальном матче и вышел на чистое первое место в чемпионате.