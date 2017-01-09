Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28371329/
9 января 2017, 22:45 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Невезение Ковальчука, мастерство Гусева. СКА вышел в лидеры КХЛ

Буллит Никиты Гусева помог СКА вырвать победу у ЦСКА и выйти на чистое первое место в регулярном чемпионате КХЛ.

Невезение Ковальчука мастерство Гусева. СКА вышел в лидеры КХЛ - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч между ЦСКА и СКА стал уже четвёртым в нынешнем регулярном чемпионате. Две встречи в Санкт-Петербурге остались за хозяевами, победа хозяев случилась и в Москве 9 сентября. Отчётное противостояние в столице, пожалуй, было наиболее важным: обе команды набрали по 107 очков, но на первом месте Западной конференции и общей таблицы находились московские «армейцы», так как у них больше побед в основное время. Поэтому выбор у коллектива Олега Знарка был невелик — только победа. Аналогичную цель поставил перед хоккеистами и Дмитрий Квартальнов.

По-прежнему не готов играть форвард ЦСКА Валерий Ничушкин, хотя он, по словам тренера Игоря Никитина, уже тренируется. Не оказалось в заявке на игру Яна Муршака, только в понедельник вывели из списка травмированных Да Косту. Зато вернулся в строй защитник Григорий Панин, отбывший дисквалификацию за атаку в голову нападающего «Нефтехимика» Константина Макарова.

«Встречи между этими командами всегда проходят в жёсткой борьбе, и им нужны не просто за очки, а моральное преимущество перед плей-офф. ЦСКА — это соперник, с которым не просто надо считаться — его надо уважать!», — отметил перед матчем заслуженный тренер России Владимир Плющев.

Психология и моральный фактор действительно играют в подобных схватках далеко не последнюю роль.

В воротах с первых минут появились Илья Сорокин и Игорь Шестёркин. Обе команды активно начали первый период, а гости реализовали первое же большинство, воспользовавшись удалением Максима Мамина. Шипачёв выдержал паузу и с правого края прострелил на пятак, откуда Белов в касание переправил шайбу мимо голкипера.

Красно-синие тоже ответили в большинстве, когда на скамейку для оштрафованных отправился Павел Дацюк. Попов сделал классный перевод на проводящего отличный сезон Петрова, который броском из круга вбрасывания пробил Шестёркина. А Телегин на пятаке перекрыл весь обзор голкиперу.

Во втором периоде ЦСКА получил преимущество «пять на три», но Ожиганов сначала умудрился со всей силы попасть в Плэтта, стоявшего на пятаке, потом бросить выше, а затем на льду поочерёдно появились отбывшие штрафы Белов и Дацюк.

Вскоре шайба каким-то чудом не оказалась в воротах Сорокина. Гусев оставил Ковальчуку, а Илья мощнейшими броском проверил на прочность одну штангу, от неё игровой снаряд отскочил в другую, затем попал в конёк вратарю. Фантастика, но гола так и не состоялось.

Следом в формате «пять на три» поиграли уже хоккеисты из Санкт-Петербурга, оставшиеся в большинстве за два подряд удаления Сергеева и Плэтта. Белов наносил мощнейший выстрел, но попал в перекладину, СКА шансом тоже не воспользовался. Когда ещё увидишь такое, чтобы два лучших клуба КХЛ упускали столько моментов? Смешно стало даже известному футболисту Роману Широкову, наблюдавшему за игрой с трибун вместе с другим известным игроком — Александром Самедовым.

Во время удаления Шипачёва выход один не реализовал другой Широков — нападающий СКА. Сорокин проявил себя во всей красе. Вообще с дисциплиной у обоих клубов были заметны проблемы, уж больно много удалений нахватали «армейские» команды.

Долго так продолжаться не могло. И очередные две минуты Плэтта в концовке стали ключевыми. Шипачёв отдал передачу на дальнюю штангу, где совершенно забыли Гусева. Никита беспрепятственно поразил ворота Сорокина хлёстким кистевым броском. Где были защитники — непонятно.

В третьем периоде СКА начал играть по счёту, а ЦСКА постепенно прибавлял и в итоге добился своего. В одном из эпизодов Максим Мамин оказался первым на добивании, заставив Шестёркина упасть на пятую точку. 2:2 — интрига закручивалась с новой силой.

Всё могло решить удаление Сергеева, но на исходе штрафного времени Сорокин дважды спас ЦСКА. Справившись сначала с броском Ковальчука, а затем и с добиванием.

Основное время матча так и закончилось с ничейным счётом, а в овертайме всё мог решить гол Ожиганова, но Знарок взял повтор, и судьи верно определили офсайд, который был ранее у Светлакова. В упор не забил Петров, затем очередная перекладина при большинстве не позволила отличиться Ковальчуку. Илья от отчаяния ударил клюшкой по льду. Пришлось исполнять буллиты.

В них всё решил мастерский гол Гусева, перехитрившего Сорокина. 2:1 — СКА выиграл в принципиальном матче и вышел на чистое первое место в чемпионате.

9.01.2017 19:30 Зрители 4500 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 2:3 Б СКА
(1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Олег Знарок
Вратари
Илья Сорокин Игорь Шестеркин
1-й период
04:11 Максим Мамин
Антон Белов (Е. Дадонов, В. Шипачев) 05:36
Павел Дацюк 12:22
12:57 Кирилл Петров (И. Телегин, А. Попов)
13:17 Сергей Андронов
Патрик Херсли 13:17
2-й период
Антон Белов 26:04
Павел Дацюк 26:49
30:10 Джефф Плэтт
30:10 Артем Сергеев
Вадим Шипачев 33:56
38:44 Джефф Плэтт
Никита Гусев (В. Шипачев) 39:37
3-й период
42:39 Денис Денисов
45:55 Максим Мамин (М. Науменков, Д. Денисов)
53:15 Артем Сергеев
Сергей Широков 58:37
Овертайм
64:27 Андрей Светлаков
Евгений Дадонов 64:27
64:49 Кирилл Петров
Серия буллитов - победный бросок
Н. Гусев
Статистика
18 Штрафное время 14
5 Игра в большинстве 6
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Квартальнов: Хоккеисты ЦСКА сделали все возможное на данный момент в матче КХЛ со СКА

Хоккеисты ЦСКА сделали все, что могли на данный момент, в матче с петербургским СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), заявил главный тренер московских армейцев Дмитрий Квартальнов.
Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России