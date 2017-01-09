Невезение Ковальчука, мастерство Гусева. СКА вышел в лидеры КХЛ

Матч между ЦСКА и СКА стал уже четвёртым в нынешнем регулярном чемпионате. Две встречи в Санкт-Петербурге остались за хозяевами, победа хозяев случилась и в Москве 9 сентября. Отчётное противостояние в столице, пожалуй, было наиболее важным: обе команды набрали по 107 очков, но на первом месте Западной конференции и общей таблицы находились московские «армейцы», так как у них больше побед в основное время. Поэтому выбор у коллектива Олега Знарка был невелик — только победа. Аналогичную цель поставил перед хоккеистами и Дмитрий Квартальнов.

По-прежнему не готов играть форвард ЦСКА Валерий Ничушкин, хотя он, по словам тренера Игоря Никитина, уже тренируется. Не оказалось в заявке на игру Яна Муршака, только в понедельник вывели из списка травмированных Да Косту. Зато вернулся в строй защитник Григорий Панин, отбывший дисквалификацию за атаку в голову нападающего «Нефтехимика» Константина Макарова.



«Встречи между этими командами всегда проходят в жёсткой борьбе, и им нужны не просто за очки, а моральное преимущество перед плей-офф. ЦСКА — это соперник, с которым не просто надо считаться — его надо уважать!», — отметил перед матчем заслуженный тренер России Владимир Плющев.

Психология и моральный фактор действительно играют в подобных схватках далеко не последнюю роль.



В воротах с первых минут появились Илья Сорокин и Игорь Шестёркин. Обе команды активно начали первый период, а гости реализовали первое же большинство, воспользовавшись удалением Максима Мамина. Шипачёв выдержал паузу и с правого края прострелил на пятак, откуда Белов в касание переправил шайбу мимо голкипера.



Красно-синие тоже ответили в большинстве, когда на скамейку для оштрафованных отправился Павел Дацюк. Попов сделал классный перевод на проводящего отличный сезон Петрова, который броском из круга вбрасывания пробил Шестёркина. А Телегин на пятаке перекрыл весь обзор голкиперу.



Во втором периоде ЦСКА получил преимущество «пять на три», но Ожиганов сначала умудрился со всей силы попасть в Плэтта, стоявшего на пятаке, потом бросить выше, а затем на льду поочерёдно появились отбывшие штрафы Белов и Дацюк.



Вскоре шайба каким-то чудом не оказалась в воротах Сорокина. Гусев оставил Ковальчуку, а Илья мощнейшими броском проверил на прочность одну штангу, от неё игровой снаряд отскочил в другую, затем попал в конёк вратарю. Фантастика, но гола так и не состоялось.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Дзинь, дзинь. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%A1%D0%9A%D0%90?src=hash">#ЦСКСКА</a> <a href="https://t.co/LaAunb3ZPr">pic.twitter.com/LaAunb3ZPr</a></p>— КХЛ (@khl) <a href="https://twitter.com/khl/status/818516098089893888">9 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>