СКА по буллитам победил ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

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Шайбы в составе хозяев забросили Кирилл Петров (13-я минута) и Максим Мамин (46). У СКА отличились Антон Белов (6) и Никита Гусев (40). Победный буллит на счету Гусева.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 109 очков после 47 встреч. ЦСКА идет вторым, имея в активе 108 очков после 48 матчей.

В следующем матче 11 января ЦСКА примет новокузнецкий «Металлург», СКА в тот же день дома сыграет с омским «Авангардом».