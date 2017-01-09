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9 января 2017, 22:41 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

СКА по буллитам победил ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА по буллитам одержал победу над московским ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

<nobr>Санкт-петербургский</nobr> клуб упрочил лидерство в таблице Западной конференции. Увеличить
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Шайбы в составе хозяев забросили Кирилл Петров (13-я минута) и Максим Мамин (46). У СКА отличились Антон Белов (6) и Никита Гусев (40). Победный буллит на счету Гусева.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 109 очков после 47 встреч. ЦСКА идет вторым, имея в активе 108 очков после 48 матчей.

В следующем матче 11 января ЦСКА примет новокузнецкий «Металлург», СКА в тот же день дома сыграет с омским «Авангардом».

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МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ЦСКА и СКА стал самым посещаемым в нынешнем сезоне на домашней арене московского клуба — в Ледовом дворце спорта ЦСКА имени Всеволода Боброва.
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