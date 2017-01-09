Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28371000/
9 января 2017, 21:38 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Локомотив» одержал волевую победу над рижским «Динамо» в домашнем матче КХЛ

Хоккеисты ярославского «Локомотива» обыграли рижское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Ярославле, завершилась волевой победой хозяев льда — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). На шайбу Микелиса Редлихса (2-я минута) железнодорожники ответили точными бросками Стаффана Кронвалля (37), Дмитрия Лугина (45) и Брэндона Козуна (57).

В следующем матче 12 января «Локомотив» примет казанский «Ак Барс», а рижское «Динамо» во Владивостоке сыграет с местным «Адмиралом».

Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо Р
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года