«Локомотив» одержал волевую победу над рижским «Динамо» в домашнем матче КХЛ
Хоккеисты ярославского «Локомотива» обыграли рижское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в понедельник в Ярославле, завершилась волевой победой хозяев льда — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). На шайбу Микелиса Редлихса (2-я минута) железнодорожники ответили точными бросками Стаффана Кронвалля (37), Дмитрия Лугина (45) и Брэндона Козуна (57).
В следующем матче 12 января «Локомотив» примет казанский «Ак Барс», а рижское «Динамо» во Владивостоке сыграет с местным «Адмиралом».
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