Нападающий ЦСКА Стефан Да Коста переведен из списка травмированных

Да Коста получил травму 15 октября в матче против рижского «Динамо» (3:2). Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов перед игрой с «Авангардом» 17 октября заявил, что Да Коста, вероятно, вернется к плей-офф.

В текущем чемпионате КХЛ Да Коста провел 17 матчей, в которых набрал 11 (5+6) очков.

Также сайт КХЛ сообщает, что нападающий омского «Авангарда» Петр Хохряков переведен в список травмированных до 26 января. Форвард получил травму 3 января в матче регулярного чемпионата против ханты-мансийской «Югры». Хохряков получил удар в голову в столкновении в конце первой 20-минутки и на лед больше не выходил.

В текущем чемпионате Хохряков сыграл 21 матч и набрал 10 (4+6) очков.