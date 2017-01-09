Нападающий ЦСКА Стефан Да Коста переведен из списка травмированных
Нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Стефан Да Коста переведен из списка травмированных, сообщается на сайте КХЛ.
Да Коста получил травму 15 октября в матче против рижского «Динамо» (3:2). Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов перед игрой с «Авангардом» 17 октября заявил, что Да Коста, вероятно, вернется к
В текущем чемпионате КХЛ Да Коста провел 17 матчей, в которых набрал 11 (5+6) очков.
Также сайт КХЛ сообщает, что нападающий омского «Авангарда» Петр Хохряков переведен в список травмированных до 26 января. Форвард получил травму 3 января в матче регулярного чемпионата против
В текущем чемпионате Хохряков сыграл 21 матч и набрал 10 (4+6) очков.
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