Голкипер Макинтайр перешел из клуба КХЛ «Медвешчак» в немецкий «Мангейм»
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт. Канадский голкипер Дрю Макинтайр перешел из клуба КХЛ «Медвешчак» (Загреб) в «Мангейм», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Макинтайр подписал с «Мангеймом» контракт до конца сезона.
В нынешнем сезоне 33-летний канадец сыграл 21 матч за «Медвешчак» в регулярном чемпионате КХЛ, в среднем за игру отражая 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,26.
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