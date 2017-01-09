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9 января 2017, 19:16 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Голкипер Макинтайр перешел из клуба КХЛ «Медвешчак» в немецкий «Мангейм»

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Канадский голкипер Дрю Макинтайр перешел из клуба КХЛ «Медвешчак» (Загреб) в «Мангейм», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Макинтайр подписал с «Мангеймом» контракт до конца сезона.

В нынешнем сезоне 33-летний канадец сыграл 21 матч за «Медвешчак» в регулярном чемпионате КХЛ, в среднем за игру отражая 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,26.

Медвешчак
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