Голкипер Макинтайр перешел из клуба КХЛ «Медвешчак» в немецкий «Мангейм»

Макинтайр подписал с «Мангеймом» контракт до конца сезона.

В нынешнем сезоне 33-летний канадец сыграл 21 матч за «Медвешчак» в регулярном чемпионате КХЛ, в среднем за игру отражая 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,26.