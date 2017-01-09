ЦСКА и СКА назвали составы на «армейское» дерби
Стали известны стартовые составы ЦСКА и СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ, сообщает из ЛДС ЦСКА корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
ЦСКА:
Сорокин (Фаст);
Денисов — Ожиганов, Кугрышев — Попов — Петров;
Науменков — Сергеев, Плэтт — Скотт — Андронов;
Чмыхов — Панин, Кузьменко — Светлаков — Мамин;
Киселевич, Телегин — Основин — Жарков, Ворошило.
СКА:
Шестёркин (Коскинен);
Зубарев — Войнов, Ковальчук — Дацюк — Плотников;
Чудинов — Белов, Гусев — Шипачёв — Дадонов;
Яковлев — Херсли, Широков — Коскиранта — Барабанов;
Рыков, Тихонов — Прохоркин — Кетов.
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