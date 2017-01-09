Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28369705/
9 января 2017, 18:39 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

ЦСКА и СКА назвали составы на «армейское» дерби

Стали известны стартовые составы ЦСКА и СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ, сообщает из ЛДС ЦСКА корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Стали известны стартовые составы ЦСКА и <span class=error>СКА</span> на матч регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> сообщает из <span class=error>ЛДС</span> ЦСКА корреспондент Чемпионата Павел <span class=error>Панышев</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

ЦСКА:
Сорокин (Фаст);
Денисов — Ожиганов, Кугрышев — Попов — Петров;
Науменков — Сергеев, Плэтт — Скотт — Андронов;
Чмыхов — Панин, Кузьменко — Светлаков — Мамин;
Киселевич, Телегин — Основин — Жарков, Ворошило.

СКА:
Шестёркин (Коскинен);
Зубарев — Войнов, Ковальчук — Дацюк — Плотников;
Чудинов — Белов, Гусев — Шипачёв — Дадонов;
Яковлев — Херсли, Широков — Коскиранта — Барабанов;
Рыков, Тихонов — Прохоркин — Кетов.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Кожевников: ХК СКА имеет небольшое преимущество перед ЦСКА в ключевом матче команд

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Хоккеисты петербургского СКА обладают большими шансами на победу в матче КХЛ с ЦСКА, который в понедельник пройдет в Москве, заявил агентству «Р-Спорт» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России