КХЛ наложила наказание на Максима Афиногенова и оштрафовала его
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Сибирь» — «Витязь», состоявшегося 7 января 2017 года.
На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ХК «Витязь» Максима Афиногенова наказание по Правилу 540 а (Атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — малый штраф плюс дисциплинарный штраф (2 мин + 10 мин) — и согласно п. 1.3.1 Статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.
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