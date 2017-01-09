СМИ: ХК «Витязь» и бронзовый призер МЧМ-2017 Рубцов расторгли соглашение

Рубцов дебютировал в КХЛ в текущем сезоне. 18-летний форвард провел за «Витязь» 15 матчей, в которых не отметился набранными очками. Соглашение игрока с клубом истекало после сезона-2017/18.

«Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию, права на Рубцова в КХЛ остаются у “Витязя”. Форвард продолжит карьеру в клубе “Шикутими” из лиги провинции Квебек», — сообщил источник агентства.

В хоккейном клубе «Витязь» на данный момент информацию не подтверждают.

Рубцов был выбран клубом «Филадельфия» на драфте Национальной хоккейной лиги 2016 года в первом раунде под 22-м номером. На драфте Канадской хоккейной лиги 2016 года был выбран в первом раунде под 27-м номером клубом «Шикутими» из хоккейной лиги провинции Квебек.