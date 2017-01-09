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9 января 2017, 17:52 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Президент «Витязя» Головков не подтвердил расторжение контракта с Рубцовым

Президент подольского «Витязя» Михаил Головков прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ, о том, что клуб расторг контракт с 18-летним нападающим Германом Рубцовым.

«Пока данную информацию подтвердить не могу. Когда появятся комментарии от КХЛ или не появятся, тогда и будем говорить. Сейчас ничего не могу подтвердить», — сказал Головков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Агент Рубцова Марк Гандлер от комментариев отказался.

Ранее появилась информация, что бронзовый призёр молодёжного чемпионата мир-2017 продолжит карьеру в «Шикутими» из юниорской лиги Квебека. На данный момент форвард проходит лечение в Северной Америке.

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СМИ: ХК «Витязь» и бронзовый призер МЧМ-2017 Рубцов расторгли соглашение

Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» и форвард Герман Рубцов, бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2017 года, расторгли соглашение по обоюдному согласию, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
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