Президент «Витязя» Головков не подтвердил расторжение контракта с Рубцовым
Президент подольского «Витязя» Михаил Головков прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ, о том, что клуб расторг контракт с 18-летним нападающим Германом Рубцовым.
«Пока данную информацию подтвердить не могу. Когда появятся комментарии от КХЛ или не появятся, тогда и будем говорить. Сейчас ничего не могу подтвердить», — сказал Головков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
Агент Рубцова Марк Гандлер от комментариев отказался.
Ранее появилась информация, что бронзовый призёр молодёжного чемпионата мир-2017 продолжит карьеру в «Шикутими» из юниорской лиги Квебека. На данный момент форвард проходит лечение в Северной Америке.
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