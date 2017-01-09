Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь» в матче КХЛ

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Константин Горовиков (8-я минута), Артем Федоров (35), Владимир Брюквин (43), Илья Никулин (59) и Денис Кокарев (60). У проигравших отличились Туука Мянтюля (6) и Мартин Бакош (34, 55).

Бело-голубые одержали четвертую победу кряду, в турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает четвертое место, набрав в 48 матчах 83 очка. «Куньлунь» на Востоке с 66 очками после 47 игр идет восьмым.

В следующем матче «Динамо» 12 января примет нижнекамский «Нефтехимик», «Куньлунь» 10 января также дома сыграет с подмосковным «Витязем».