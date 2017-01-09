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9 января 2017, 16:56 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь» в матче КХЛ

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над пекинским «Куньлунем» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

<nobr>Бело-голубые</nobr> одержали четвертую победу подряд. Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Константин Горовиков (8-я минута), Артем Федоров (35), Владимир Брюквин (43), Илья Никулин (59) и Денис Кокарев (60). У проигравших отличились Туука Мянтюля (6) и Мартин Бакош (34, 55).

Бело-голубые одержали четвертую победу кряду, в турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает четвертое место, набрав в 48 матчах 83 очка. «Куньлунь» на Востоке с 66 очками после 47 игр идет восьмым.

В следующем матче «Динамо» 12 января примет нижнекамский «Нефтехимик», «Куньлунь» 10 января также дома сыграет с подмосковным «Витязем».

9.01.2017 14:30 Регулярный чемпионат LeSports Center
Куньлунь 3:5 ХК Динамо
(1:1, 1:1, 1:3)
Главные тренеры
Владимир Юрзинов Сергей Орешкин
Вратари
Томи Кархунен 58:58 (Т. Кархунен 59:00-59:20, Т. Кархунен 59:30) Александр Еременко 58:14 (А. Еременко 58:19)
1-й период
05:48 Туукка Мянтюля (Юйэнь Зак)
Константин Горовиков (Д. Кокарев) 07:35
2-й период
33:38 Мартин Бакош (Д. Флери, С. Перетягин)
Артем Федоров 34:07
3-й период
Владимир Брюквин 42:17
49:52
55:12 Мартин Бакош (Т. Марцинко)
Денис Кокарев 56:23
Илья Никулин (К. Горовиков) 58:19
Денис Кокарев (К. Горовиков, М. Робинсон) п.в. 59:30
Статистика
0 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
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