Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь» в матче КХЛ
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над пекинским «Куньлунем» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Константин Горовиков (8-я минута), Артем Федоров (35), Владимир Брюквин (43), Илья Никулин (59) и Денис Кокарев (60). У проигравших отличились Туука Мянтюля (6) и Мартин Бакош (34, 55).
В следующем матче «Динамо» 12 января примет нижнекамский «Нефтехимик», «Куньлунь» 10 января также дома сыграет с подмосковным «Витязем».
Главные тренеры
|Владимир Юрзинов
|Сергей Орешкин
Вратари
|Томи Кархунен 58:58 (Т. Кархунен 59:00-59:20, Т. Кархунен 59:30)
|Александр Еременко 58:14 (А. Еременко 58:19)
|1-й период
|05:48
|Туукка Мянтюля (Юйэнь Зак)
|Константин Горовиков (Д. Кокарев)
|07:35
|2-й период
|33:38
|Мартин Бакош (Д. Флери, С. Перетягин)
|Артем Федоров
|34:07
|3-й период
|Владимир Брюквин
|42:17
|49:52
|55:12
|Мартин Бакош (Т. Марцинко)
|Денис Кокарев
|56:23
|Илья Никулин (К. Горовиков)
|58:19
|Денис Кокарев (К. Горовиков, М. Робинсон)
|п.в.
|59:30
Статистика
|0
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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