ХК «Трактор» провел переговоры с Демченко и Щехурой по продлению соглашений

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Соглашения у игроков с клубом истекают весной этого года. «Переговоры уже прошли со всеми: потихоньку работаем, формируем состав, думаем о будущем. Будем ждать от них ответа», — сказал Губарев.

В текущем сезоне Демченко входил в заявку сборной России на первый этап Евротура — Кубок Карьяла, но не провел ни одного матча. За «Трактор» он сыграл 30 матчей, пропуская в среднем 2,09 гола. Щехура является лучшим бомбардиром «Трактора» в нынешнем сезоне, Рой перешел в команду из «Авангарда» по ходу сезона, Пестунов является одним из ассистентов капитана команды.

«Трактор» занимает четвертое место в чемпионате Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.