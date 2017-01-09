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9 января 2017, 15:58 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ХК «Трактор» провел переговоры с Демченко и Щехурой по продлению соглашений

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Трактор» провел переговоры с вратарем Василием Демченко, нападающими Полом Щехурой, Дереком Роем и Дмитрием Пестуновым по поводу продления их контрактов. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер челябинского клуба Евгений Губарев.

Контракты у игроков с клубом истекают весной этого года. Увеличить
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Соглашения у игроков с клубом истекают весной этого года. «Переговоры уже прошли со всеми: потихоньку работаем, формируем состав, думаем о будущем. Будем ждать от них ответа», — сказал Губарев.

В текущем сезоне Демченко входил в заявку сборной России на первый этап Евротура — Кубок Карьяла, но не провел ни одного матча. За «Трактор» он сыграл 30 матчей, пропуская в среднем 2,09 гола. Щехура является лучшим бомбардиром «Трактора» в нынешнем сезоне, Рой перешел в команду из «Авангарда» по ходу сезона, Пестунов является одним из ассистентов капитана команды.

«Трактор» занимает четвертое место в чемпионате Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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«Трактор» не вел переговоры о возвращении Нестерова из НХЛ

«Трактор» не вел переговоры о возвращении Нестерова из НХЛ

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Челябинский «Трактор» не вел переговоры с защитником клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» Никитой Нестеровым по поводу его возможного возвращения в Россию. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.
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