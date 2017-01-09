ХК «Трактор» провел переговоры с Демченко и Щехурой по продлению соглашений
МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Трактор» провел переговоры с вратарем Василием Демченко, нападающими Полом Щехурой, Дереком Роем и Дмитрием Пестуновым по поводу продления их контрактов. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер челябинского клуба Евгений Губарев.
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Соглашения у игроков с клубом истекают весной этого года. «Переговоры уже прошли со всеми: потихоньку работаем, формируем состав, думаем о будущем. Будем ждать от них ответа», — сказал Губарев.
В текущем сезоне Демченко входил в заявку сборной России на первый этап Евротура — Кубок Карьяла, но не провел ни одного матча. За «Трактор» он сыграл 30 матчей, пропуская в среднем 2,09 гола. Щехура является лучшим бомбардиром «Трактора» в нынешнем сезоне, Рой перешел в команду из «Авангарда» по ходу сезона, Пестунов является одним из ассистентов капитана команды.
«Трактор» занимает четвертое место в чемпионате Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.
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