«Трактор» не вел переговоры о возвращении Нестерова из НХЛ

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Ранее издание «Советский спорт» привело слова агента игрока Дэна Милстейна о том, что Нестеров рассматривает вариант возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) после окончания срока его контракта с «Тампой». Права на Нестерова в КХЛ принадлежат «Трактору».

«Разговоров никаких ни с Никитой, ни с его агентом не было. Думаю, что все это надумано ради громкого заявления», — сказал Губарев.

Контракт Нестерова с «Тампой», заключенный осенью, истекает по завершении нынешнего сезона. 23-летний защитник провел 28 матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ, набрав восемь очков (2 шайбы + 6 передач). В последний раз он выходил на лед 7 января во встрече против «Филадельфии».

Нестеров перешел в «Тампу» в 2013 году, в составе клуба он играл в финале Кубка Стэнли 2015 года и полуфинале 2016 года. Также защитник — бронзовый призер юниорского чемпионата мира, серебряный и бронзовый призер молодежных чемпионатов мира. В составе национальной сборной России участвовал в Кубке мира 2016 года, сыграв один матч.