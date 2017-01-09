Кожевников: ХК СКА имеет небольшое преимущество перед ЦСКА в ключевом матче команд

Столичные армейцы в 47 матчах набрали 107 очков и идут на первом месте в Западной конференции. Столько же баллов и у их соперников, проведших 46 игр, но они уступают лидерство по количеству побед в основное время (30 против 32).

«СКА по составу сильнее, в команде выступает много игроков сборной России и кандидатов в команду, — сказал по телефону Кожевников. — И теперь после четырех поражений и победы в последней игре им надо доказывать свою состоятельность. Зарплаты у них хорошие, но именно такие матчи и показывают, кто ты и что ты. Думаю, что (главный тренер СКА Олег) Знарок готовил свою команду к этой решающей игре. И сегодня будет генеральное сражение перед плей-офф — кто на что способен. СКА, конечно, нужна только победа, и я отдаю им небольшое преимущество».

«Но и ЦСКА умеет играть такие матчи — (главный тренер ЦСКА Дмитрий) Квартальнов умеет настраивать команду на такие принципиальные встречи, — подчеркнул собеседник агентства. — И многое будут решать психология и игра вратарей».

Специалист уверен, что матч будет малорезультативным. «Полагаю, что будет заброшено немного шайб — три или четыре», — заключил Кожевников.