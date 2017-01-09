Хоккеист «Авангарда» Дэвид Бут заявил, что его вдохновляла русская пятерка «Детройта»

Бут перебрался в «Авангард» в ноябре. Ранее он выступал в КХЛ за владивостокский «Адмирал». Контракт с «ястребами» рассчитан до конца сезона.

«Я бы отметил блестящую русскую пятерку “Детройта”, покорившую Америку и Канаду. Это был великолепный квинтет, который часто выходил на лед вместе, когда требовалось дожать соперника. Игра защитников Вячеслава Фетисова и Владимира Константинова, нападающих Сергея Федорова, Игоря Ларионова и Вячеслава Козлова оставила в моей памяти неизгладимое впечатление. Тот факт, что сейчас я нахожусь в России, очень значим. Для меня очень важно, что я играю в стране, из которой вышли эти хоккеисты, на которых я равнялся в детстве», — сказал Бут официальному сайту омичей, рассказывая о своих кумирах.

В ноябре 2016 года Буту исполнилось 32 года. Отвечая на вопрос, задумывался ли игрок о своем будущем, американец с улыбкой отшутился: «я приду работать в “Авангард” тренером по физподготовке».