Лучшим вратарём признан голкипер «Нефтехимика» Андрей Кареев. В трёх матчах он одержал две победы, обе — на ноль. 21-летний Кареев отразил 99,21% бросков при коэффициенте надёжности 0,33 (оба показателя — лучшие в КХЛ на неделе).



Лучшим защитником недели назван Юусо Хиетанен из московского «Динамо». Бело-голубые выиграли все три матча на неделе, Хиетанен набрал 3 (1+2) очка.



Лучшим нападающим стал Николай Лемтюгов из «Авангарда». Омская команда выиграла два матча из трёх, Лемтюгов набрал 5 (3+2) очков.



Лучшим новичком стал форвард «Югры» Егор Иванов. Вместе с командой он выиграл два матча из трёх, в них он забил 1 гол, который стал победным и первым для 21-летнего игрока в КХЛ.