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9 января 2017, 14:36 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» отправил Рымарева в «Торпедо»

Обновлено: 15:18
Тема: Переходы КХЛ 2015/2016

Казахстанский нападающий Евгений Рымарев продолжит карьеру в ХК «Торпедо», сообщается на сайте усть-каменогорского клуба.

Между клубами существует договоренность о переходе хоккеистов. Увеличить
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Хоккеист будет выступать под 22 игровым номером. Переход Рымарева состоялся в рамках договора о сотрудничестве между «Торпедо» и ХК «Барыс», в рамках которого в Усть-Каменогорске также играет форвард Талгат Жайлауов, а недавно в столичный клуб был возвращен нападающий Никита Михайлис.

В нынешнем сезоне КХЛ Рымарев провел за «Барыс» 40 матчей, в котором забросил пять шайб и сделал 12 голевых передач.

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