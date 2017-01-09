«Барыс» отправил Рымарева в «Торпедо»
Казахстанский нападающий Евгений Рымарев продолжит карьеру в ХК «Торпедо», сообщается на сайте
усть-каменогорского клуба.
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Хоккеист будет выступать под 22 игровым номером. Переход Рымарева состоялся в рамках договора о сотрудничестве между «Торпедо» и ХК «Барыс», в рамках которого в
В нынешнем сезоне КХЛ Рымарев провел за «Барыс» 40 матчей, в котором забросил пять шайб и сделал 12 голевых передач.
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