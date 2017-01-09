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9 января 2017, 13:41 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ХК «Сочи» погасит задолженность перед игроками в ближайшие дни

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Сочи» погасит задолженность перед своими игроками в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Сергей Воропаев.

В начале ноября прошлого года клуб сообщил ТАСС что погасил долги по премиальным перед игроками за прошлый сезон. Увеличить
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Ранее газета «Спорт-Экпресс» сообщила, что «Сочи» является одним из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который имеет долги перед хоккеистами по зарплате.

«У нас есть задержки, которые носят технический характер. Они связаны с тем, что мы живем по спортивному году, а наши спонсоры — по календарному, — сказал Воропаев. — Поэтому в ближайшие дни все погасится».

В начале ноября прошлого года клуб сообщил ТАСС, что погасил долги по премиальным перед игроками за прошлый сезон.

«Сочи» на данный момент занимает восьмое место в Западной конференции чемпионата КХЛ, дающее право попадания в плей-офф.

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