ХК «Сочи» погасит задолженность перед игроками в ближайшие дни

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Ранее газета «Спорт-Экпресс» сообщила, что «Сочи» является одним из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который имеет долги перед хоккеистами по зарплате.

«У нас есть задержки, которые носят технический характер. Они связаны с тем, что мы живем по спортивному году, а наши спонсоры — по календарному, — сказал Воропаев. — Поэтому в ближайшие дни все погасится».

В начале ноября прошлого года клуб сообщил ТАСС, что погасил долги по премиальным перед игроками за прошлый сезон.