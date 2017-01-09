ХК «Сочи» погасит задолженность перед игроками в ближайшие дни
МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Сочи» погасит задолженность перед своими игроками в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Сергей Воропаев.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее газета «Спорт-Экпресс» сообщила, что «Сочи» является одним из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который имеет долги перед хоккеистами по зарплате.
«У нас есть задержки, которые носят технический характер. Они связаны с тем, что мы живем по спортивному году, а наши спонсоры — по календарному, — сказал Воропаев. — Поэтому в ближайшие дни все погасится».
В начале ноября прошлого года клуб сообщил ТАСС, что погасил долги по премиальным перед игроками за прошлый сезон.
«Сочи» на данный момент занимает восьмое место в Западной конференции чемпионата КХЛ, дающее право попадания в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter