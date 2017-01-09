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9 января 2017, 13:27 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Второй бомбардир «Салавата Юлаева» Хартикайнен выбыл на 4−6 недель

Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен выбыл из строя предположительно на 4−6 недель.

Об этом сообщил главный тренер уфимской команды Континентальной хоккейной лиги в интервью официальному сайту «Салавата Юлаева».

В текущем сезоне финский хоккеист провёл 46 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал в них 36 (19+17) очков при показателе полезности «+7». В настоящее время Хартикайнен является вторым бомбардиром уфимской команды Континентальной хоккейной лиги.

Салават Юлаев
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