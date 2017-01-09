Второй бомбардир «Салавата Юлаева» Хартикайнен выбыл на 4−6 недель

В Тольятти завершился матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Как и две недели назад хозяева победили на своем льду — 4:2. В итоге уже десять шайб побывало в воротах уфимцев за это время.