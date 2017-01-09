Обзор дня: «Медвешчак» — менеджер по продажам
Хоккеисты «Адмирала» не чувствуют ответственность за свою игру, легионеры опять подводят «Спартак», а хорватский клуб отказывается от лучшего вратаря.
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Иногда становится жалко руководителей и тренеров клубов КХЛ. Многие из них стараются обеспечивать команду, находят средства для того, чтобы более или менее вовремя была выплачена гигантская зарплата. Тренеры психуют, гробят свое сердце и нервную систему, пытаясь научить простым вещам на льду. А хоккеисты выходят и относятся к своей работе так, словно их вообще ничего не волнует.
Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский чуть в обморок не упал, увидев, как на последней минуте все хоккеисты, находящиеся на льду, допускают детские ошибки и получают гол, который лишает команду даже одного очка. И это в момент, когда борьба за попадание в
Но все прижимаются к своим воротам, а Джеймс Райт идет под бросок с видом человека, который боится шайбы.
ОЧЕРЕДНАЯ ОШИБКА
Для «Спартака» в борьбе за
Впрочем, у него весь сезон такой.
Американец говорит, что его неправильно использовали в Швеции, но это неправда. Он так и наиграл там на 1+3 в 20 матчах и сейчас видно, что дело совсем не в тренерах шведского клуба.
ЕЩЕ ОДНА ПРОДАЖА.
Все новости из «Медвешчака» в этом сезоне — унижение для лиги. Формально к ним не придерешься. Команда может делать все, что угодно со своим составом. Но, по сути, они компрометируют всю КХЛ. Вчера команду покинул вратарь Дрю Макинтайер, и он будет доигрывать сезон в немецкой лиге.
Это тот голкипер, который в последних девяти матчах заработал два «сухаря» и принес клубу четыре победы. Ему не могли забить «Куньлунь» и рижское «Динамо». Он держал загребский клуб в числе претендентов на
НОВЫЙ КОНТРАКТ.
Я говорил, что январь — время, когда формируются состав на следующий сезон. «Йокерит» продлил на два года соглашение с нападающим Марком Анттиллой. Интересно, что сделано это было на следующий день после того, как этот форвард провалил игру с «Северсталью», получив «-2».
Когда речь идет об этом хоккеисте, то никого не волнует количество очков. Он из тех, кто здорово обороняется, может разрушать в меньшинстве, потолкаться. Этот хоккеист слабо по статистике сыграл в Новокузнецке, сейчас у него всего 11 (5+6) очков, но 57 силовых приемов и 19 блокированных бросков. Правда, главная интрига «Йокерита» в том, кто будет тренировать команду в следующем сезоне.
ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.
Джеймс РАЙТ, «Адмирал».
Не сумел накрыть бросок на последних секундах, что лишило команду очков.
Мэттью ГИЛРОЙ, «Спартак».
Снова заработал показатель полезности — «-2».
Алексей ПЕПЕЛЯЕВ, «Сочи».
В самый нужный момент не сумел показать надежную игру — «-2».
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