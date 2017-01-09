К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Иногда становится жалко руководителей и тренеров клубов КХЛ. Многие из них стараются обеспечивать команду, находят средства для того, чтобы более или менее вовремя была выплачена гигантская зарплата. Тренеры психуют, гробят свое сердце и нервную систему, пытаясь научить простым вещам на льду. А хоккеисты выходят и относятся к своей работе так, словно их вообще ничего не волнует.

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский чуть в обморок не упал, увидев, как на последней минуте все хоккеисты, находящиеся на льду, допускают детские ошибки и получают гол, который лишает команду даже одного очка. И это в момент, когда борьба за попадание в плей-офф идет жесточайшая и конкуренты готовы воспользоваться любой ошибкой.

Но все прижимаются к своим воротам, а Джеймс Райт идет под бросок с видом человека, который боится шайбы. Нам-то, понятно, хорошо. Никто из команд с 6 по 11 место не гарантировал себе места в восьмерке. Но как же не стыдно игрокам «Адмирала» получать зарплату?

ОЧЕРЕДНАЯ ОШИБКА КРАСНО-БЕЛЫХ.

Для «Спартака» в борьбе за плей-офф на Западе формально еще не все потеряно. Девять очков при одной игре в запасе — ничто. Только красно-белые наступают и наступают на одни и те же грабли, в самый важный момент у них все ломается. Как только объявили о том, что новый контракт будет предложен Мэттью Гилрою, так как сразу прекратил играть.

Впрочем, у него весь сезон такой. Почему-то многих очаровывает его статистика. Но в ней нет никакой пользы, если команда на 11-м месте, а у легионера худшие матчи в тот момент, когда больше всего нужна надежность. Или взять приглашение Тима Стэплтона. Он вообще, наверное, каждый день приходит домой и смеется, что ему предложили контракт.

Американец говорит, что его неправильно использовали в Швеции, но это неправда. Он так и наиграл там на 1+3 в 20 матчах и сейчас видно, что дело совсем не в тренерах шведского клуба.

ЕЩЕ ОДНА ПРОДАЖА.

Все новости из «Медвешчака» в этом сезоне — унижение для лиги. Формально к ним не придерешься. Команда может делать все, что угодно со своим составом. Но, по сути, они компрометируют всю КХЛ. Вчера команду покинул вратарь Дрю Макинтайер, и он будет доигрывать сезон в немецкой лиге.

Это тот голкипер, который в последних девяти матчах заработал два «сухаря» и принес клубу четыре победы. Ему не могли забить «Куньлунь» и рижское «Динамо». Он держал загребский клуб в числе претендентов на плей-офф. Но от него отказываются и отпускают. Опять же формально не подкопаешься, но такой клуб точно не нужен КХЛ.

НОВЫЙ КОНТРАКТ.

Я говорил, что январь — время, когда формируются состав на следующий сезон. «Йокерит» продлил на два года соглашение с нападающим Марком Анттиллой. Интересно, что сделано это было на следующий день после того, как этот форвард провалил игру с «Северсталью», получив «-2».

Когда речь идет об этом хоккеисте, то никого не волнует количество очков. Он из тех, кто здорово обороняется, может разрушать в меньшинстве, потолкаться. Этот хоккеист слабо по статистике сыграл в Новокузнецке, сейчас у него всего 11 (5+6) очков, но 57 силовых приемов и 19 блокированных бросков. Правда, главная интрига «Йокерита» в том, кто будет тренировать команду в следующем сезоне.

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.

Джеймс РАЙТ, «Адмирал».

Не сумел накрыть бросок на последних секундах, что лишило команду очков.

Мэттью ГИЛРОЙ, «Спартак».

Снова заработал показатель полезности — «-2».

Алексей ПЕПЕЛЯЕВ, «Сочи».

В самый нужный момент не сумел показать надежную игру — «-2».