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9 января 2017, 12:25 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Минское «Динамо» расторгло контракт с Улльстрёмом

Тема: Переходы КХЛ 2015/2016

Минское «Динамо» расторгло контракт с нападающим Давидом Улльстрёмом.

Минское Динамо расторгло контракт с нападающим Давидом Улльстрёмом. Увеличить
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Об этом информирует официальный сайт клуба. В текущем сезоне на счету игрока 1 (0+1) очко в 3 матчах при показателе полезности «+1».

«Мы благодарны Давиду и не имеем к нему никаких претензий. Он полностью выполнил свои обязательства по отношению к “Динамо-Минск”. К сожалению, травмы, которые преследовали его в этом сезоне, не позволили Давиду проявить себя в составе нашей команды. В сложившейся ситуации мы не видим смысла форсировать его восстановление и возвращение в строй. Клуб желает Давиду скорейшего выздоровления и успешного продолжения карьеры», — дал комментарий исполняющий обязанности заместителя генерального директора Павел Бурба.

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