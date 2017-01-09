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9 января 2017, 12:24 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Е. Григоренко: Надеюсь, уже скоро гипс снимут, и я приступлю к тренировкам

Нападающий «Ак Барса» Евгений Григоренко, получивший перелом ноги в конце декабря, рассчитывает вернуться в строй в этом сезоне.

«Самому страшно рассказывать и поверить в случившееся. Нелепая травма. 26 декабря у нас была обычная рабочая тренировка. Вышли на лёд, катались. На одном из виражей, когда входил в поворот, неожиданно ломается лезвие конька — естественно, потерял равновесие и завалился. Причём упал не очень удачно — врезался ещё и в борт. Думал, обойдётся ушибом. Но снимки врачей показали — перелом. Последствия того падения теперь очень заметны — гипс и костыли.

Не хочу сейчас давать какие-то прогнозы и говорить о сроках выздоровления. Но очень надеюсь, что уже скоро гипс снимут и я снова приступлю к подготовке. Очень хочется играть. У меня нынешний чемпионат какой-то фатальный: болезни, травмы — я практически не играл. Думаю, в этом сезоне ещё обязательно сыграю!» — рассказал Григоренко.

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