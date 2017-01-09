Е. Григоренко: Надеюсь, уже скоро гипс снимут, и я приступлю к тренировкам
Нападающий «Ак Барса» Евгений Григоренко, получивший перелом ноги в конце декабря, рассчитывает вернуться в строй в этом сезоне.
«Самому страшно рассказывать и поверить в случившееся. Нелепая травма. 26 декабря у нас была обычная рабочая тренировка. Вышли на лёд, катались. На одном из виражей, когда входил в поворот, неожиданно ломается лезвие конька — естественно, потерял равновесие и завалился. Причём упал не очень удачно — врезался ещё и в борт. Думал, обойдётся ушибом. Но снимки врачей показали — перелом. Последствия того падения теперь очень заметны — гипс и костыли.
Не хочу сейчас давать
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