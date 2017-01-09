Главный матч «регулярки» КХЛ. ЦСКА выиграет в битве за 1-е место
ЦСКА и СКА в последний раз сыграют между собой в «регулярке», «Динамо» продолжит побеждать, а «Медвешчак» приблизится к восьмёрке.
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«Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» (Москва)
В первом домашнем матче нового года «Куньлунь» примет московское «Динамо», которое удачно съездило в Сибирь, набрав девять очков в трёх матчах с местными командами.
У москвичей
Наш прогноз: подопечные Орешкина увезут победу из Пекина.
«Локомотив» — «Динамо» (Рига)
Ярославцы вернулись поверженными из Омска, но в игре с «Авангардом» команда Кудашова смотрелась неплохо и до последних минут имела шансы перенести решение вопроса о победителе в дополнительное время. Рижане же потерпели два поражения подряд от «армейских» коллективов. В этом сезоне команды уже провели между собой один запоминающийся матч, в котором был поставлен рекорд по количеству бросков с обеих сторон в серии буллитов — 36 попыток понадобилось коллективам, чтобы выявить победителя. Им тогда стало «Динамо». «Локомотив» выглядит однозначным фаворитом в этой встрече.
Наш прогноз: «Локомотив» уверенно переиграет команду из столицы Латвии.
«Йокерит» — «Лада»
Когда за 15−20 игр до конца «регулярки» команда прилично отстаёт от кубковой восьмёрки, обычно начинаются разговоры о том, что
Наш прогноз: хозяева победят, несмотря на упорное сопротивление «Лады».
ЦСКА — СКА
За полтора месяца до конца регулярного чемпионата календарь дарит болельщикам матч, который можно называть как угодно — битвой королей Запада, генеральной репетицией
Наш прогноз: ЦСКА сейчас показывает более уверенную игру, поэтому победа достанется москвичам.
«Медвешчак» — «Северсталь»
Как и «Лада», обе эти команды находятся в ситуации, когда для того, чтобы побороться за восьмёрку, нужно побеждать в каждом матче. В большей степени это относится к «Медвешчаку», так как в таблице он находится повыше и его шансы смотрятся чуть более предпочтительно. Интересно, что обе предыдущие встречи между Загребом и Череповцом закончились с одинаковым счётом — 7:3. В начале октября победу одержал «Медвешчак», а спустя три недели «Северсталь» взяла реванш. У хозяев не сыграет Янн Сове, а в составе гостей все здоровы.
Наш прогноз: «Медвешчак» победит и зацепится за борьбу за
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