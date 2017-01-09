Главный матч «регулярки» КХЛ. ЦСКА выиграет в битве за 1-е место

«Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» (Москва)

В первом домашнем матче нового года «Куньлунь» примет московское «Динамо», которое удачно съездило в Сибирь, набрав девять очков в трёх матчах с местными командами.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 21, 9.01.2017, 14:30 -:- Куньлунь ХК Динамо

У москвичей наконец-то смог отличиться Кашпар, не забивавший с конца октября. За неполный сезон чех прошёл путь от одной из главных трансферных надежд команды до вывода из состава и возвращения обратно. Остановить нашедших свою игру динамовцев китайскому клубу вряд ли удастся.



Наш прогноз: подопечные Орешкина увезут победу из Пекина.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 21, 9.01.2017, 19:00 -:- Локомотив Динамо Р

«Локомотив» — «Динамо» (Рига)

Ярославцы вернулись поверженными из Омска, но в игре с «Авангардом» команда Кудашова смотрелась неплохо и до последних минут имела шансы перенести решение вопроса о победителе в дополнительное время. Рижане же потерпели два поражения подряд от «армейских» коллективов. В этом сезоне команды уже провели между собой один запоминающийся матч, в котором был поставлен рекорд по количеству бросков с обеих сторон в серии буллитов — 36 попыток понадобилось коллективам, чтобы выявить победителя. Им тогда стало «Динамо». «Локомотив» выглядит однозначным фаворитом в этой встрече.



Наш прогноз: «Локомотив» уверенно переиграет команду из столицы Латвии.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 21, 9.01.2017, 19:30 -:- Йокерит Лада

«Йокерит» — «Лада»

Когда за 15−20 игр до конца «регулярки» команда прилично отстаёт от кубковой восьмёрки, обычно начинаются разговоры о том, что плей-офф начинается для неё уже сейчас и каждый матч как последний. «Лада» сейчас как раз в такой ситуации, и победа над «Йокеритом», который крайне нестабилен в последнее время, невыполнимым делом не выглядит. Финская команда обыграла СКА, но в следующей игре крупно уступила «Северстали» со счётом 1:4. Нестабильность — вот причина того, почему «Йокерит» идёт по чемпионату хуже, чем в прошлые годы. После поражения от череповчан команда должна собраться и доказать болельщикам, что неудача в последнем матче была случайностью.



Наш прогноз: хозяева победят, несмотря на упорное сопротивление «Лады».





Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 21, 9.01.2017, 19:30 -:- ЦСКА СКА

ЦСКА — СКА

За полтора месяца до конца регулярного чемпионата календарь дарит болельщикам матч, который можно называть как угодно — битвой королей Запада, генеральной репетицией плей-офф, «армейским» дерби… Суть от этого не меняется — нас ждёт центральная игра оставшейся части чемпионата, и отрадно, что обе команды подходят к ней в оптимальной форме. СКА смог прервать серию из поражений в Риге, в то время как их столичные одноклубники в последнее время показывают потрясающий ход, проиграв всего однажды в 10 предыдущих матчах. Решающей эта встреча в борьбе за первую строчку на Западе не станет, но её победитель может получить необходимое психологическое преимущество.



Наш прогноз: ЦСКА сейчас показывает более уверенную игру, поэтому победа достанется москвичам.





Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 21, 9.01.2017, 21:00 -:- Медвешчак Северсталь