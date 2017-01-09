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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28363472/
9 января 2017, 10:46 | Хоккей: КХЛ | АиФ Нижний Новгород

Нижегородское «Торпедо» обыграло ХК «Барыс» в матче КХЛ

Встреча состоялась 8 января в Астане и завершилась со счетом 3:1.

Автором первого гола стал нижегородец Максим Осипов, забросив шайбу на шестой минуте стартового периода. Следующий гол спустя 35 минут вновь забили торпедовцы в лице Картера Эштона. Вскоре хозяева льда сократили отставание в счете до минимума, но в конце встречи очередной гол Эштона поставил решающую точку в игре.

Одержав победу, «Торпедо» с 89 очками, набранными в 47 играх, замыкает тройку лидеров Западной Конференции.
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