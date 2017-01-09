Нижегородское «Торпедо» обыграло ХК «Барыс» в матче КХЛ

Автором первого гола стал нижегородец Максим Осипов, забросив шайбу на шестой минуте стартового периода. Следующий гол спустя 35 минут вновь забили торпедовцы в лице Картера Эштона. Вскоре хозяева льда сократили отставание в счете до минимума, но в конце встречи очередной гол Эштона поставил решающую точку в игре.

Одержав победу, «Торпедо» с 89 очками, набранными в 47 играх, замыкает тройку лидеров Западной Конференции.