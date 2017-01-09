«Трактор» в честь юбилея проведёт ретросерию

«Трактор» представляет проморолик к ретросерии домашних матчей, посвящённых старту празднования 70-летия клуба.



Олег Сорокин, защитник «Трактора» конца 40-х и начала 50-х, предлагает остановиться в послевоенной эпохе и на матче с «Торпедо» вспомнить историю создания команды и прочувствовать атмосферу хрущёвской оттепели. Игроки 60-х годов Николай Бец, Валерий Пономарёв, Владимир Пыжьянов и Владимир Суханов в 60-е годы только начинали свою карьеру, вместе с командой покидали Высший дивизион и вновь возвращались в элиту. Этому десятилетию будет посвящена встреча с ХК «Сочи».



Анатолий Картаев, Юрий Шумаков, Владимир Шабунин и Михаил Природин играли в финале Кубка Шпенглера и Кубка СССР, они в составе команды выиграли первые в истории медали, и всё это в застойных, но прекрасных 70-х. В атмосфере того десятилетия наш клуб примет московский «Спартак». Ровно 40 лет назад 15 января 1977 года «Трактор» обыграл красно-белых со счётом 6:1.



Станислав Шадрин и Александр Глазков защищали честь города и клуба в период перестройки. У руля команды тогда встал молодой наставник Геннадий Цыгуров. 80-е — сложный период в истории «Трактора. В стиле диско 80-х пройдёт матч с «Автомобилистом». Равиль Гусманов, Сергей Хрущев и Сергей Кулев в 90-е вместе с «Трактором» дважды становились бронзовыми призёрами чемпионата страны и представили страну на Кубке Шпенглера. В то время впервые в истории уральского хоккея сразу пятеро челябинских игроков попали в национальную сборную и стали чемпионами мира. Годом позже шестеро хоккеистов «Трактора» выступили на Олимпийских играх в Лиллехаммере. Десятилетие мы вспомним на матче с «Ред Старз».



Первую половину нулевых команда Геннадия Цыгурова боролась за выход в Суперлигу. Эпохе гаджетов и американской газировки, Всемирной паутины и мирового кризиса будет посвящён матч с ЦСКА. И принимает ветеранскую эстафету капитан нынешнего «Трактора» Александр Шинин. Он принимал непосредственное участие в завоевании Кубка континента, бронзовых серебряных медалей чемпионата КХЛ. Матчем с «Северсталью» «Трактор» завершит юбилейную ретросерию.

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