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8 января 2017, 20:40 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Крикунов: Не все игроки «Автомобилиста» оказались готовы к матчу со «Спартаком»

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от выигранного матча со «Спартаком» (4:3).

«Знали, что “Спартак” проиграл две игры, настраивались, но не все игроки оказались сегодня готовы. Поэтому во втором периоде перешли на игру в три звена. Заключительный период начали в четыре пятёрки, но потом снова перешли на три. Удаление нам ещё такое дали в концовке… Хотя там Михнова раньше буквально снесли», — цитирует Крикунова официальный сайт клуба.

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