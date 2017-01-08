Крикунов: Не все игроки «Автомобилиста» оказались готовы к матчу со «Спартаком»

«Знали, что “Спартак” проиграл две игры, настраивались, но не все игроки оказались сегодня готовы. Поэтому во втором периоде перешли на игру в три звена. Заключительный период начали в четыре пятёрки, но потом снова перешли на три. Удаление нам ещё такое дали в концовке… Хотя там Михнова раньше буквально снесли», — цитирует Крикунова официальный сайт клуба.



