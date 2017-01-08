Разин: Хочется привлекать местную молодёжь, в «Югре» хороший 1999 год
Главный тренер «Югры» Андрей Разин подвёл итоги выигранного матча с ХК «Сочи» (3:1).
«Во втором периоде мы действительно переигрывали, но и нас немного подломили удаления. В третьем периоде играли по счёту и немного не дотерпели. Игровая дисциплина на высоком уровне, самоотдача тоже на высоком уровне. Это всё воздалось, и удача к нам повернулась в третьем периоде.
Привлечение молодых игроков? Мы вчера посмотрели игру “Мамонтов Югры”. Сегодня,
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