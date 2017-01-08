Алексей Ярушкин: Второй период проиграли вчистую

По его словам, он был проигран вчистую, а возможностями для спасения игры, которые команда наработала в третьем игровом отрезке, она не воспользовалась.

— Игру для нас сегодня определил второй период, который мы проиграли вчистую. В третьем периоде имели неплохие возможности сравнять счёт, большинство было в самом конце встречи, но, к сожалению, свои моменты не реализовали.

— Соперник не дал вам возможности толком сыграть «6 на 5». А не было желания выпустить шестого игрока, когда вы играли «5 на 4»?

— Можно было выпустить шестого игрока в большинстве, но еще оставались в запасе 2 минуты, когда можно было попробовать спасти матч. А так, пропусти мы при «6 на 4», и игра бы для нас закончилась досрочно. (Алексей МАКСИМОВ).