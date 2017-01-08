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8 января 2017, 19:29 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Алексей Ярушкин: Второй период проиграли вчистую

И.о. главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин после поражения от «Автомобилиста» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что определяющим игровым отрезком для его команды стал второй период.

По его словам, он был проигран вчистую, а возможностями для спасения игры, которые команда наработала в третьем игровом отрезке, она не воспользовалась.

— Игру для нас сегодня определил второй период, который мы проиграли вчистую. В третьем периоде имели неплохие возможности сравнять счёт, большинство было в самом конце встречи, но, к сожалению, свои моменты не реализовали.

— Соперник не дал вам возможности толком сыграть «6 на 5». А не было желания выпустить шестого игрока, когда вы играли «5 на 4»?

— Можно было выпустить шестого игрока в большинстве, но еще оставались в запасе 2 минуты, когда можно было попробовать спасти матч. А так, пропусти мы при «6 на 4», и игра бы для нас закончилась досрочно. (Алексей МАКСИМОВ).

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