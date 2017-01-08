Эдуард Занковец: Матч получился хороший и по движению, и по настрою, и по самоотдаче

— Что касается игры, то и по движению матч получился хороший, и по настрою, и по самоотдаче. В принципе, язык не повернётся кого-то упрекнуть, играли команды, которые хотели победить. К сожалению, мы не реализовали моменты, которые были, соперник воспользовался своим шансом, плюс здорово отработал в обороне. Поэтому игра, в принципе, тонкая грань от победы к поражению. К сожалению, нам не то чтобы не сопутствовала удача, нам не хватило возле ворот соперника опять же агрессии.



— У нас за две игры — одна шайба, что-то случилось с реализацией?

— Раз одна шайба за две игры, то да, что-то случилось. Знаете, было бы хуже, если бы моментов вообще не было, и по броскам, и по голевым моментам они есть, не пропали. Где-то не хватило хладнокровия. Огромное желание забить не всегда помогает, иногда у ворот необходимо и хладнокровие. Будем отрабатывать, надеюсь, что в будущем, в следующих играх всё будет нормально.



— Большинство идёт тяжело, хоть и реализовали сегодня, раньше у нас как-то легче было с реализацией лишнего?

— Знаете, оно никогда легко не давалось, и чем дальше идёт сезон, тем соперники больше изучают игру оппонентов. Поэтому легче уж точно не будет, будет в любом случае тяжелее.



— Никита Михайлис уже в команде, планируете подключать его в ближайших играх?

— Никита едет с нами в поездку.



— При розыгрыше большинства, когда Сен-Пьер меняет защитника, эта схема не срабатывает уже несколько матчей, но вы её держите. Хотелось бы понять, почему у нас не бывает Савченко на большинстве, хотя в своё время он много шайб забрасывал?

— На данный момент, тех ребят, которых мы используем в большинстве, есть на это причина. Здесь не только нужен сильный бросок, здесь должен быть и быстрый пас. Ребята, которые сейчас выходят, они как раз обладают этим. Нам, безусловно, нужно терпение, продолжать работать и это не значит, что эти ребята будут продолжать постоянно играть. Конечно, мы будем искать какие-то варианты усиления.