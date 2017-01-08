Эдуард Занковец: Матч получился хороший и по движению, и по настрою, и по самоотдаче
Главный тренер астанинского «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал матч с нижегородским «Торпедо» — 1:3.
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Видимо, что-то случилось...
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— Что касается игры, то и по движению матч получился хороший, и по настрою, и по самоотдаче. В принципе, язык не повернётся
— У нас за две игры — одна шайба,
— Раз одна шайба за две игры, то да,
— Большинство идёт тяжело, хоть и реализовали сегодня, раньше у нас
— Знаете, оно никогда легко не давалось, и чем дальше идёт сезон, тем соперники больше изучают игру оппонентов. Поэтому легче уж точно не будет, будет в любом случае тяжелее.
— Никита Михайлис уже в команде, планируете подключать его в ближайших играх?
— Никита едет с нами в поездку.
— При розыгрыше большинства, когда
— На данный момент, тех ребят, которых мы используем в большинстве, есть на это причина. Здесь не только нужен сильный бросок, здесь должен быть и быстрый пас. Ребята, которые сейчас выходят, они как раз обладают этим. Нам, безусловно, нужно терпение, продолжать работать и это не значит, что эти ребята будут продолжать постоянно играть. Конечно, мы будем искать
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