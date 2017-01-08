«Барыс» проиграл «Торпедо» и потерпел второе подряд домашнее поражение в КХЛ
Хоккеисты «Барыса» проиграли «Торпедо» из Нижнего Новгорода в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
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Игра проходила в Астане сегодня, 8 января, и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.
Счет в игре был открыт уже на шестой минуте, когда отличился защитник «Торпедо» Максим Осипов. Следующей шайбы пришлось ждать вплоть до третьего периода.
На 41-й минуте канадский нападающий «Торпедо» Картер Эштон упрочил преимущество гостей, но уже на 43-й минуте форвард «Барыса» Дастин Бойд сократил отставание.
В концовке «Барыс» пытался перевести игру в овертайм и даже снял вратаря, однако все тот же Эштон оформил дубль, отправив шайбу уже в пустые ворота — 1:3.
Для «Барыса» это поражение стало вторым подряд на домашнем льду и 24-м — в сезоне. С 68 очками астанинский клуб остался на шестом месте.
Следующий матч «Барыс» проведет 11 января в Загребе, где встретится с «Медвешчаком». Матч, который начнется в 00:00 по времени Астаны, в прямом эфире покажет телеканал KazSport.
|8.01.2017 14:00
|Регулярный чемпионат
|"Барыс-Арена"
|Барыс
|1:3
|Торпедо НН
|(0:1, 0:0, 1:2)
|Эдуард Занковец
|Петерис Скудра
|Кевин Пулен 58:47 (К. Пулен 59:39)
|Михаил Бирюков
|1-й период
|Максим I Осипов (А. Потапов, В. Кулемин)
|05:11
|Денис Баранцев
|06:11
|Вячеслав Кулемин
|11:11
|13:06
|Брендан Шиннимин
|Дмитрий Шуленин
|18:14
|2-й период
|28:25
|Константин Пушкарев
|Картер Эштон
|29:38
|38:25
|Максим Семенов
|3-й период
|Картер Эштон (Е.. Грачев, Н. Жердев)
|40:57
|Брэндон Макмиллан
|41:35
|42:02
|Дастин Бойд (Б. Боченски, Н. Доус)
|45:11
|Кэм Баркер
|Брэндон Макмиллан
|46:24
|Брэндон Макмиллан
|46:24
|Картер Эштон (Д. Семин)
|п.в.
|59:39
|8
|Штрафное время
|22
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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