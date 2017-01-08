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8 января 2017, 16:37 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» проиграл «Торпедо» и потерпел второе подряд домашнее поражение в КХЛ

Хоккеисты «Барыса» проиграли «Торпедо» из Нижнего Новгорода в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

У гостей дубль оформил канадец Эштон. Увеличить
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Игра проходила в Астане сегодня, 8 января, и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Счет в игре был открыт уже на шестой минуте, когда отличился защитник «Торпедо» Максим Осипов. Следующей шайбы пришлось ждать вплоть до третьего периода.

На 41-й минуте канадский нападающий «Торпедо» Картер Эштон упрочил преимущество гостей, но уже на 43-й минуте форвард «Барыса» Дастин Бойд сократил отставание.

В концовке «Барыс» пытался перевести игру в овертайм и даже снял вратаря, однако все тот же Эштон оформил дубль, отправив шайбу уже в пустые ворота — 1:3.

Для «Барыса» это поражение стало вторым подряд на домашнем льду и 24-м — в сезоне. С 68 очками астанинский клуб остался на шестом месте.

Следующий матч «Барыс» проведет 11 января в Загребе, где встретится с «Медвешчаком». Матч, который начнется в 00:00 по времени Астаны, в прямом эфире покажет телеканал KazSport.

8.01.2017 14:00 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 1:3 Торпедо НН
(0:1, 0:0, 1:2)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Петерис Скудра
Вратари
Кевин Пулен 58:47 (К. Пулен 59:39) Михаил Бирюков
1-й период
Максим I Осипов (А. Потапов, В. Кулемин) 05:11
Денис Баранцев 06:11
Вячеслав Кулемин 11:11
13:06 Брендан Шиннимин
Дмитрий Шуленин 18:14
2-й период
28:25 Константин Пушкарев
Картер Эштон 29:38
38:25 Максим Семенов
3-й период
Картер Эштон (Е.. Грачев, Н. Жердев) 40:57
Брэндон Макмиллан 41:35
42:02 Дастин Бойд (Б. Боченски, Н. Доус)
45:11 Кэм Баркер
Брэндон Макмиллан 46:24
Брэндон Макмиллан 46:24
Картер Эштон (Д. Семин) п.в. 59:39
Статистика
8 Штрафное время 22
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
Новости Матчи Состав Статистика
Торпедо НН
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