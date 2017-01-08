«Барыс» проиграл «Торпедо» и потерпел второе подряд домашнее поражение в КХЛ

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Игра проходила в Астане сегодня, 8 января, и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Счет в игре был открыт уже на шестой минуте, когда отличился защитник «Торпедо» Максим Осипов. Следующей шайбы пришлось ждать вплоть до третьего периода.

На 41-й минуте канадский нападающий «Торпедо» Картер Эштон упрочил преимущество гостей, но уже на 43-й минуте форвард «Барыса» Дастин Бойд сократил отставание.

В концовке «Барыс» пытался перевести игру в овертайм и даже снял вратаря, однако все тот же Эштон оформил дубль, отправив шайбу уже в пустые ворота — 1:3.

Для «Барыса» это поражение стало вторым подряд на домашнем льду и 24-м — в сезоне. С 68 очками астанинский клуб остался на шестом месте.

Следующий матч «Барыс» проведет 11 января в Загребе, где встретится с «Медвешчаком». Матч, который начнется в 00:00 по времени Астаны, в прямом эфире покажет телеканал KazSport.