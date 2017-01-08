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Новый год и новый виток проблем для Континентальной хоккейной лиги.

Разобраться в том, что происходит в кругах российского хоккея непросто, так как далеко не все люди готовы идти на контакт, говорить об этом. Они боятся впасть в немилость из-за негативных комментариев относительно происходящего. Люди опасаются, что просто больше не смогут найти работу в хоккее.

Однако один агент рискнул рассказать обо всех проблемах, с которыми сталкиваются игроки и которые уже стали привычными для КХЛ.

«Хоккеисты уже готовы к тому, что их труд не будет оплачен вовремя, — заявляет Дэррил Вольски из хоккейного агентства 2112, представляющий интерес многих игроков за океаном. — И ситуация не меняется. Причем проблемными оказываются из года в год одни и те же клубы. Но, когда некоторые хоккеисты не могут получить зарплату с августа, ситуация становится очень неприглядной».

Согласно утверждениям Вольски, КХЛ сама виновата в возникновении подобной проблемы. В лиге выступают 29 команд, но разница в финансовых возможностях между некоторыми просто колоссальна. Так как отсутствуют четкий пол или потолок зарплат, некоторые клубы платят своим игрокам 3 миллиона долларов, другие — 30.

Если платят вообще.

Как обычно, все упирается в вопрос доходов. В отличие от североамериканского спорта, в этом плане деньги просто смехотворны. Билеты стоят дешево, но посещаемость большинства матчей все равно не выдерживает никакой критики. Так что команды вроде «Йокерита» из Хельсинки за два последних года понесли убытки в размере 30 миллионов долларов. «Куньлунь», команда-новичок из Китая, представляет из себя еще более странное зрелище: трибуны практически пусты, а игроки иногда испытывают проблемы даже с экипировкой. (Я пытался связаться с несколькими представителями и членами команды, но они не пошли на контакт).

Так как экономическая ситуация во всей России остается непростой, то другие источники финансирования не могут считаться стабильными.

«Сейчас стоимость барреля нефти опустилась до 50 долларов, а раньше равнялась 100 — эта главная проблема, — объясняет Вольски. — Вся лига живет на спонсорские деньги. И пока не приходят заветные спонсорские чеки, команды, буквально, еле сводят концы с концами.

Думаю, большинство игроков понимают, что лучше помалкивать. Раньше появлялись голоса недовольных, но они сразу же оказывались в «черном списке». Так сложилось. Если игрок хочет получать зарплату — хотя бы часть — как бы жутко это не звучало, он не может высказать свое недовольство через СМИ или социальные сети.

В некоторых командах игроки грозились устроить забастовку, если долги перед ними не будут погашены. Перед некоторыми просрочка по зарплате составляет месяц, перед некоторыми — полгода. На католическое Рождество в КХЛ был намечен дедлайн на переходы игроков, что сделало бегство из КХЛ Джеймса Висневски еще более примечательным.

Несколько агентов на условиях анонимности согласились дать кое-какие комментарии.

«Это просто катастрофа», — заявил один из них, отвечая на вопрос, найдутся ли желающие высказать всеобщее недовольство.

«Мы рассматриваем предложения для наших клиентов только от платежеспособных клубов, — добавляет еще один агент. — А с некоторыми клубами подобная проблема возникает из года в год».

Некоторые специалисты утверждают, что КХЛ нужно разделиться на дивизионы. В высший дивизион должны попасть 14−16 клубов. Тогда как остальные клубы с более низкими бюджетами и доходами смогут соревноваться между собой в более равных условиях. Ввести систему на подобие той, что принята в европейском футболе, когда по итогам года несколько команд меняют прописку в дивизионах в зависимости от результатов.

Один из наших анонимных респондентов добавляет, что руководителей клубов Континентальной лиги не смущает дисбаланс финансовых возможностей команд. Они принимают это как данность.

«Они смотрят на происходящие с точки зрения топ-клубов. Бедные команды иногда получают финансовую поддержку от спонсоров, которые также финансируют и богатые клубы. Здесь не идет речь о хоккее, как о бизнесе. Без спонсора нет и клуба. Все просто».

Хоть задержки с зарплатами и не являются чем-то новым и неожиданным (в сезоне-2014/15 подобное также часто случалось, о чем открыто рассказывали голкиперы Джефф Глэсс и Марк Деканич), но игроки и агенты беспокоятся, что ситуация лишь ухудшится, так как лига продолжает разрастаться и выходит на не самые хоккейные рынки.

И Китай, где выступает сейчас, к примеру, хорошо знакомый всем любителям хоккея Алексей Поникаровский, возглавляет этот список.

«Считаю, что КХЛ допустила большую ошибку, пригласив китайский клуб, — рассуждает Вольски. — Команда не была готова, создавалась впопыхах. Не было ни арены, ни тренировочный базы, ничего не было готово для игроков, для болельщиков… Рынок был не подготовлен. Средняя посещаемость — 700 человек (на самом деле, 2600 человек. — Прим. “СЭ”). Конечно, страна готовится к Олимпиаде, но стоило это того? Клуб не должен выступать в КХЛ. Это неопровержимый факт. Любой человек, хоть немного понимающий и разбирающийся в хоккее, подтвердит мои слова».

Нестабильная финансовая ситуация в КХЛ еще не начала отпугивать североамериканских игроков. В лиге выступают около 80 представителей США и Канады. Эти цифры сопоставимы с теми, что были в прошлых сезонах. Но некоторые хоккеисты начинают задумываться, стоит ли продолжать там свои карьеры, учитывая сложившиеся обстоятельства.

В свою очередь, это грозит снижением уровня турнира. Ведь КХЛ не только рискует недосчитаться исполнителей из Северной Америки, лиге будет все сложнее удерживать местных игроков. В этом году мы увидели два ярких подобных примера — Александра Радулова в «Монреале» и Никиту Зайцева в «Торонто». Они стали лидерами своих новых команд, что лишний раз заставит клубы НХЛ обратить внимание на российский рынок в поисках немедленного и недорого усиления состава.

Еще одним подтверждением этой теории может стать Артемий Панарин, который приехал в НХЛ в прошлом году в возрасте 23 лет и сразу набрал 77 очков, получив в придачу «Колдер Трофи».

И поиск подобного усиления в КХЛ становится все более привлекательной идеей для клубов НХЛ. К примеру, «Торонто» рассматривают Зайцева и Никиту Сошникова не только как игровой задел на будущее, но и как дополнительный положительный фактор в случае приглашение нового игрока из России. Учитывая нестабильность лиги, это может грозить КХЛ оттоком талантов, которые будут искать стабильности.

И гарантированной и своевременной зарплаты.