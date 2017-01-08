Знарок сам себя сглазил! СКА рискует уступить лидерство на финише регулярки
В конце регулярного чемпионата КХЛ нас ждет битва за первое место между двумя армейскими суперклубами.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Нет, вы обратили внимание? Пока наша молодежная сборная билась в Канаде на чемпионате мира, СКА планомерно сдавал свои позиции в КХЛ.
Четыре поражения кряду! И пусть все они с минимальным счетом, но такое, согласитесь, совсем недавно вообразить себе казалось просто невозможно.
А тут 3:4 от «Ак Барса», 1:2 от «Локомотива», 4:5 от минского «Динамо», 2:3 от «Йокерита».
Понятно, что дни выдались тяжелые — конец високосного года, новогодние праздники, собственный день рождения, который у главного тренера СКА Олега Знарка 2 января….
А тут еще и за молодежной сборной следить ночами надо. Как никак, ближайшие резерв с прицелом на Олимпиаду,
И вот заметьте, завершился молодежный чемпионат и СКА сразу неприятную серию прекратил, разгромив в Риге местное «Динамо» — 5:1. Не бог весть какая великая победа, но сейчас и она к месту.
Ведь аккурат с пятого января питерские болельщики ходят растерянные. А их московские «коллеги» по армейскому клубу, наоборот, развернули грудь, вспомнив о недавних светлых днях — ЦСКА вновь возглавил турнирную таблицу чемпионата КХЛ!
И не опомнись команда Олега Знарка в Риге, москвичи в субботу ушли бы в отрыв, также одержав победу над минчанами — 3:1.
Дружина Дмитрия Квартальнова
СКА и сейчас уже на втором месте, поскольку при равенстве очков побед в основное время у питерцев меньше, чем у москвичей. Но у запасливого Знарка есть еще один матч в запасе. Чтобы все перевернуть в нужный момент. Получится ли?
Кстати, вот вам еще одна закономерность — турнирные неприятности начались у клубной команды Знарка вскоре после Кубка Первого канала, где он прилично удивил российских любителей хоккея.
Нет, не тем, что уступил шведам. В спорте и не такое бывает. А тем, что пригласил в сборную на домашний и ответственный этап Евротура из ЦСКА больше игроков, чем из СКА!
Не знаю, был ли тут
Но в результате московские армейцы получили мощный психологический стимул и, согласно своему старинному прозвищу, закусили удила. Вышли на первое место в турнирной таблице. А вот свой СКА таким «недоверием» Знарок сглазил.
Так что на финише КХЛ нас ждет еще одна интрига — кто будет первым в «марафонской» гонке?
Сможет ли прошлогодний ее победитель дать бой нынешнему фавориту? Который неожиданно показал, что побеждать его очень даже возможно. Что ничего сверхъестественного в этом нет.
Делайте ваши ставки!
|Нормундс Сейейс
|Олег Знарок
|Якуб Седлачек
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|05:17
|Виталий Павлов
|08:01
|Эдгарс Кулда
|19:22
|Микс Индрашис
|2-й период
|25:19
|Тим Сестито
|Вячеслав Войнов (И. Ковальчук, С. Широков)
|26:18
|Андрей Зубарев
|27:45
|Евгений Кетов (П. Херсли, В. Тихонов)
|30:15
|Максим Чудинов (В. Шипачев)
|35:19
|Вадим Шипачев (Н. Гусев, Е. Дадонов)
|38:51
|3-й период
|45:15
|Екабс Редлихс
|Виктор Тихонов
|48:10
|50:35
|Тим Сестито
|Евгений Кетов (Е. Яковлев, Н. Прохоркин)
|50:35
|Виктор Тихонов
|50:35
|51:49
|Микс Индрашис
|54:32
|Николай Елисеев (Г. Головков, Э. Кулда)
|Виктор Тихонов (Н. Прохоркин, Е. Кетов)
|59:09
|14
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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