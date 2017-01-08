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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28355846/
8 января 2017, 11:43 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Знарок сам себя сглазил! СКА рискует уступить лидерство на финише регулярки

В конце регулярного чемпионата КХЛ нас ждет битва за первое место между двумя армейскими суперклубами.

В конце регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> нас ждет битва за первое место между двумя армейскими <span class=error>суперклубами</span>. Увеличить
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Нет, вы обратили внимание? Пока наша молодежная сборная билась в Канаде на чемпионате мира, СКА планомерно сдавал свои позиции в КХЛ.

Четыре поражения кряду! И пусть все они с минимальным счетом, но такое, согласитесь, совсем недавно вообразить себе казалось просто невозможно.

А тут 3:4 от «Ак Барса», 1:2 от «Локомотива», 4:5 от минского «Динамо», 2:3 от «Йокерита».

Понятно, что дни выдались тяжелые — конец високосного года, новогодние праздники, собственный день рождения, который у главного тренера СКА Олега Знарка 2 января….

А тут еще и за молодежной сборной следить ночами надо. Как никак, ближайшие резерв с прицелом на Олимпиаду, то-се….

И вот заметьте, завершился молодежный чемпионат и СКА сразу неприятную серию прекратил, разгромив в Риге местное «Динамо» — 5:1. Не бог весть какая великая победа, но сейчас и она к месту.

Ведь аккурат с пятого января питерские болельщики ходят растерянные. А их московские «коллеги» по армейскому клубу, наоборот, развернули грудь, вспомнив о недавних светлых днях — ЦСКА вновь возглавил турнирную таблицу чемпионата КХЛ!

И не опомнись команда Олега Знарка в Риге, москвичи в субботу ушли бы в отрыв, также одержав победу над минчанами — 3:1.

Дружина Дмитрия Квартальнова сейчас-то как раз на ходу и притормаживать не собирается. В 12 поединках кряду уже набирает очки. А если более детально — десять побед в основное время и всего два поражения по буллитам. Очень высокий темп!

СКА и сейчас уже на втором месте, поскольку при равенстве очков побед в основное время у питерцев меньше, чем у москвичей. Но у запасливого Знарка есть еще один матч в запасе. Чтобы все перевернуть в нужный момент. Получится ли?

Кстати, вот вам еще одна закономерность — турнирные неприятности начались у клубной команды Знарка вскоре после Кубка Первого канала, где он прилично удивил российских любителей хоккея.

Нет, не тем, что уступил шведам. В спорте и не такое бывает. А тем, что пригласил в сборную на домашний и ответственный этап Евротура из ЦСКА больше игроков, чем из СКА!

Не знаю, был ли тут какой-то скрытый расчет, или, тренер хотел показать, что никакого базового клуба в КХЛ нет, а есть целых два базовых клуба, поскольку из всех остальных команд нашей лиги в сборную было вызвано гораздо меньше игроков, чем из СКА и ЦСКА — 15 (7+8), включая обоих основных вратарей.

Но в результате московские армейцы получили мощный психологический стимул и, согласно своему старинному прозвищу, закусили удила. Вышли на первое место в турнирной таблице. А вот свой СКА таким «недоверием» Знарок сглазил.

Так что на финише КХЛ нас ждет еще одна интрига — кто будет первым в «марафонской» гонке?

Сможет ли прошлогодний ее победитель дать бой нынешнему фавориту? Который неожиданно показал, что побеждать его очень даже возможно. Что ничего сверхъестественного в этом нет.

Делайте ваши ставки!

7.01.2017 18:00 Зрители 9034 Регулярный чемпионат Арена Рига
Динамо Р 1:6 СКА
(0:0, 0:4, 1:2)
Главные тренеры
Нормундс Сейейс Олег Знарок
Вратари
Якуб Седлачек Игорь Шестеркин
1-й период
05:17 Виталий Павлов
08:01 Эдгарс Кулда
19:22 Микс Индрашис
2-й период
25:19 Тим Сестито
Вячеслав Войнов (И. Ковальчук, С. Широков) 26:18
Андрей Зубарев 27:45
Евгений Кетов (П. Херсли, В. Тихонов) 30:15
Максим Чудинов (В. Шипачев) 35:19
Вадим Шипачев (Н. Гусев, Е. Дадонов) 38:51
3-й период
45:15 Екабс Редлихс
Виктор Тихонов 48:10
50:35 Тим Сестито
Евгений Кетов (Е. Яковлев, Н. Прохоркин) 50:35
Виктор Тихонов 50:35
51:49 Микс Индрашис
54:32 Николай Елисеев (Г. Головков, Э. Кулда)
Виктор Тихонов (Н. Прохоркин, Е. Кетов) 59:09
Статистика
14 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
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