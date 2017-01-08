Геннадий Величкин: «Вашингтон» ждет Самсонова

По его словам, класс соперников примерно оравный.

— Победа больше на воле. Потому что другие команды еще можно обыграть на классе, но «Ак Барс» на классе не обыграешь, только на воле, — цитирует Величкина «Спорт Бизнес Online». — Надо сказать, что Казань сегодня играла неплохо, а то, что у них не получалось, — это заслуга наших игроков. Повторюсь, сегодня на силе воле выиграли, а класс примерно был равный. Сережа (Мозякин) — он постоянный. В этом и отличие мастера от человека, который только учится. Он мастер, у него это в крови….

Конечно, рады за Самсонова. Команда на равных сыграла с чемпионом, который потом обыграл канадцев. Мы гордимся, что каждый год в сборной есть магнитогорцы. Часто ли поступают звонки от скаутов, которые интересуются Самсоновым? А мы со скаутами не разговариваем, мы работаем со своими скаутами. С чужим скаутом я даже разговаривать не буду. Конечно, интерес к Самсонову есть. «Вашингтон» его ждет, надеется, но мы тоже надеемся. Посмотрим, как жизнь будет складываться.