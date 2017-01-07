Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28355040/
7 января 2017, 20:44 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

СКА прервал серию из четырех поражений в КХЛ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА разгромил рижское «Динамо» со счетом 6:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 6:1. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Шайбы в составе победителей забросили Вячеслав Войнов (27-я минута), Евгений Кетов (31, 51), Максим Чудинов (36), Вадим Шипачев (39) и Виктор Тихонов (60). Хозяева ответили точным броском Николая Елисеева (55).

«Динамо» идет на 14-м месте в таблице Западной конференции, набрав 42 очка. СКА прервал серию из четырех поражений и занимает второе место в таблице со 107 очками, уступая лидеру — московскому ЦСКА — по дополнительным показателям. Также СКА досрочно гарантировал себе место в плей-офф.

В следующем матче СКА 9 января сыграет в гостях против ЦСКА, в тот же день хоккеисты «Динамо» проведут гостевую встречу с ярославским «Локомотивом».

7.01.2017 18:00 Регулярный чемпионат Арена Рига
Динамо Р 1:6 СКА
(0:0, 0:4, 1:2)
Главные тренеры
Нормундс Сейейс Олег Знарок
Вратари
Якуб Седлачек Игорь Шестеркин
1-й период
05:17 Виталий Павлов
08:01 Эдгарс Кулда
19:22 Микс Индрашис
2-й период
25:19 Тим Сестито
Вячеслав Войнов (С. Широков, И. Ковальчук) 26:18
Андрей Зубарев 27:45
Евгений Кетов (В. Тихонов, П. Херсли) 30:15
Максим Чудинов (В. Шипачев) 35:19
Вадим Шипачев (Н. Гусев, Е. Дадонов) 38:51
3-й период
45:15 Екабс Редлихс
Виктор Тихонов 48:10
50:35 Тим Сестито
Евгений Кетов (Е. Яковлев, Н. Прохоркин) 50:35
Виктор Тихонов 50:35
51:49 Микс Индрашис
54:32 Николай Елисеев (Г. Головков, Э. Кулда)
Виктор Тихонов (Н. Прохоркин, Е. Кетов) 59:09
Статистика
14 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо Р
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Медведев: СКА хочет сыграть на футбольном стадионе на Крестовском острове

Медведев: СКА хочет сыграть на футбольном стадионе на Крестовском острове

МОСКВА, 11 дек — Р-Спорт, Александр Рогулев. Петербургский СКА проведет матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на футбольном стадионе на Крестовском острове, а руководство хоккейного клуба попытается организовать его до чемпионата мира по футболу 2018 года, заявил агентству «Р-Спорт» член совета директоров КХЛ и СКА Александр Медведев.
Еще 3 новости  Все новости
7 января

Финский Контиолахти примет перенесенный из Тюмени этап КМ по биатлону

Россиянин Хадарин победил на этапе Кубка мира по сноуборду в Москве

Устюгов считает, что занял второе место в масс-старте "Тур де Ски" благодаря партнерам