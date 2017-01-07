СКА прервал серию из четырех поражений в КХЛ

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Шайбы в составе победителей забросили Вячеслав Войнов (27-я минута), Евгений Кетов (31, 51), Максим Чудинов (36), Вадим Шипачев (39) и Виктор Тихонов (60). Хозяева ответили точным броском Николая Елисеева (55).

«Динамо» идет на 14-м месте в таблице Западной конференции, набрав 42 очка. СКА прервал серию из четырех поражений и занимает второе место в таблице со 107 очками, уступая лидеру — московскому ЦСКА — по дополнительным показателям. Также СКА досрочно гарантировал себе место в плей-офф.

В следующем матче СКА 9 января сыграет в гостях против ЦСКА, в тот же день хоккеисты «Динамо» проведут гостевую встречу с ярославским «Локомотивом».