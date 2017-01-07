СКА прервал серию из четырех поражений в КХЛ
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/.
Санкт-петербургский СКА разгромил рижское «Динамо» со счетом 6:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Шайбы в составе победителей забросили Вячеслав Войнов (27-я минута), Евгений Кетов (31, 51), Максим Чудинов (36), Вадим Шипачев (39) и Виктор Тихонов (60). Хозяева ответили точным броском Николая Елисеева (55).
«Динамо» идет на 14-м месте в таблице Западной конференции, набрав 42 очка. СКА прервал серию из четырех поражений и занимает второе место в таблице со 107 очками, уступая лидеру — московскому ЦСКА — по дополнительным показателям. Также СКА досрочно гарантировал себе место в
В следующем матче СКА 9 января сыграет в гостях против ЦСКА, в тот же день хоккеисты «Динамо» проведут гостевую встречу с ярославским «Локомотивом».
|Нормундс Сейейс
|Олег Знарок
|Якуб Седлачек
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|05:17
|Виталий Павлов
|08:01
|Эдгарс Кулда
|19:22
|Микс Индрашис
|2-й период
|25:19
|Тим Сестито
|Вячеслав Войнов (С. Широков, И. Ковальчук)
|26:18
|Андрей Зубарев
|27:45
|Евгений Кетов (В. Тихонов, П. Херсли)
|30:15
|Максим Чудинов (В. Шипачев)
|35:19
|Вадим Шипачев (Н. Гусев, Е. Дадонов)
|38:51
|3-й период
|45:15
|Екабс Редлихс
|Виктор Тихонов
|48:10
|50:35
|Тим Сестито
|Евгений Кетов (Е. Яковлев, Н. Прохоркин)
|50:35
|Виктор Тихонов
|50:35
|51:49
|Микс Индрашис
|54:32
|Николай Елисеев (Г. Головков, Э. Кулда)
|Виктор Тихонов (Н. Прохоркин, Е. Кетов)
|59:09
|14
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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