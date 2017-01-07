ЦСКА победил минское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над минским «Динамо» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Шайбы в составе победителей забросили Кирилл Петров (30-я минута), Иван Телегин (30) и Максим Мамин (50). Хозяева ответили точным броском Александра Павловича (12).
ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 107 очков после 47 встреч. «Динамо» идет шестым, имея в активе 77 баллов после 45 матчей.
Главные тренеры
|Крэйг Вудкрофт
|Дмитрий Квартальнов
Вратари
|Бен Скривенс 57:24 (Б. Скривенс 59:58)
|Виктор Фаст
|1-й период
|07:04
|Илья Шинкевич
|Артем Сергеев
|09:33
|11:06
|Александр Павлович (А. Матерухин, Анд. Степанов)
|13:42
|Артур Гаврус
|Ян Муршак
|13:42
|14:33
|Роман Граборенко
|2-й период
|21:31
|Никита I Комаров
|29:05
|Илья Шинкевич
|Кирилл Петров (А. Попов, А. Светлаков)
|29:17
|Иван Телегин (В. Основин)
|29:42
|31:17
|Бен Скривенс
|Джефф Плэтт
|31:17
|32:06
|Аарон Палушай
|Артем Блажиевский
|32:06
|Артем Сергеев
|38:26
|3-й период
|Максим Мамин (А. Светлаков, А. Кузьменко)
|49:33
|Михаил Науменков
|50:19
|56:31
|Андрей Степанов
Статистика
|24
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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