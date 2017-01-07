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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28354829/
7 января 2017, 20:52 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ЦСКА победил минское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над минским «Динамо» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1. Увеличить
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Шайбы в составе победителей забросили Кирилл Петров (30-я минута), Иван Телегин (30) и Максим Мамин (50). Хозяева ответили точным броском Александра Павловича (12).

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 107 очков после 47 встреч. «Динамо» идет шестым, имея в активе 77 баллов после 45 матчей.

7.01.2017 17:00 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 1:3 ЦСКА
(1:0, 0:2, 0:1)
Главные тренеры
Крэйг Вудкрофт Дмитрий Квартальнов
Вратари
Бен Скривенс 57:24 (Б. Скривенс 59:58) Виктор Фаст
1-й период
07:04 Илья Шинкевич
Артем Сергеев 09:33
11:06 Александр Павлович (А. Матерухин, Анд. Степанов)
13:42 Артур Гаврус
Ян Муршак 13:42
14:33 Роман Граборенко
2-й период
21:31 Никита I Комаров
29:05 Илья Шинкевич
Кирилл Петров (А. Попов, А. Светлаков) 29:17
Иван Телегин (В. Основин) 29:42
31:17 Бен Скривенс
Джефф Плэтт 31:17
32:06 Аарон Палушай
Артем Блажиевский 32:06
Артем Сергеев 38:26
3-й период
Максим Мамин (А. Светлаков, А. Кузьменко) 49:33
Михаил Науменков 50:19
56:31 Андрей Степанов
Статистика
24 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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