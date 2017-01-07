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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28354827/
7 января 2017, 20:56 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Трактор» продаст протест на судейство в матче с «Нефтехимиком»

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Челябинский «Трактор» подаст протест на работу судей в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижнекамским «Нефтехимиком». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В субботу «Трактор» в гостях проиграл «Нефтехимику» со счетом 0:1.

«Официальное заявление. “Трактор” подаст протест на ряд эпизодов работы арбитров матча в Нижнекамске», — говорится в сообщении.

«Трактор» с 78 очками располагается на четвертом месте в таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» с 66 баллами идет девятым.

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